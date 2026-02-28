اندروید ۱۷ بتا ۲ منتشر شد؛ تحول در چندوظیفگی با Bubble و سختگیریهای تازه امنیتی
گوگل تنها چند روز پس از عرضه نسخه قبلی، اندروید ۱۷ بتا ۲ را با تمرکز بر تکمیل رابطهای برنامهنویسی، بهبود چندوظیفگی با قابلیت Bubble، ارتقای امنیت و اصلاح دهها باگ منتشر کرد. این نسخه اکنون برای دستگاههای پیکسل سازگار در دسترس است.
شرکت گوگل، دومین نسخه آزمایشی از سیستمعامل اندروید ۱۷ را منتشر کرد. در این بهروزرسانی هم به کاربران عادی و هم به توسعهدهندگان اهمیت ویژهای داده شده است. این نسخه تنها ۱۳ روز پس از انتشار بتای اول عرضه شده و نشان میدهد گوگل امسال با سرعت بیشتری چرخه توسعه اندروید را پیش میبرد.
اندروید ۱۷ بتا ۲ علاوه بر تغییرات ظاهری، شامل بهبودهای زیرساختی، تکمیل رابطهای برنامهنویسی (API) و اصلاح مشکلات گزارششده در نسخه قبلی است. گوگل اعلام کرده این نسخه گام مهمی در مسیر رسیدن به «پایداری پلتفرم» پیش از عرضه نهایی در ادامه سال محسوب میشود.
تغییرات رابط کاربری و جهش در چندوظیفگی
یکی از مهمترین تغییرات این نسخه، ارتقای قابلیت Bubble است. در اندروید ۱۷ بتا ۲، کاربران میتوانند با نگه داشتن طولانی روی آیکن یک برنامه، آن را به یک پنجره شناور تبدیل کنند که روی سایر برنامهها باقی میماند. این پنجره قابل تغییر اندازه است و امکان جابهجایی سریع میان چند اپلیکیشن را فراهم میکند.
در تبلتها و دستگاههای تاشو، این حبابها در قالب یک نوار مخصوص (Bubble Bar) در کنار نوار وظیفه نمایش داده میشوند؛ قابلیتی که تجربهای نزدیک به محیط دسکتاپ را ارائه میدهد. این تغییر بهویژه برای کاربرانی که همزمان با چند برنامه کار میکنند، تحول مهمی به شمار میرود.
در بخش ظاهری نیز نشانگرهای استفاده از موقعیت مکانی، دوربین و میکروفن از حالت کپسولی به دایرهای تغییر یافتهاند. اگر چند مورد همزمان فعال باشند، دوباره به شکل کپسولی نمایش داده میشوند. همچنین کاشی جدید اتصال ماهوارهای به تنظیمات سریع اضافه شده و طراحی نوار جستوجو به حالت قبلی بازگشته است.
کدام گوشیها اندروید ۱۷ بتا ۲ را دریافت میکنند؟
نسخه اندروید ۱۷ بتا ۲ در حال حاضر برای دستگاههای سازگار از خانواده گوگل پیکسل منتشر شده است. این فهرست طیف گستردهای از مدلهای جدید و چند نسل گذشته را شامل میشود و نشان میدهد گوگل همچنان پشتیبانی نرمافزاری نسبتاً طولانیمدتی برای محصولات خود در نظر گرفته است.
مدلهای پشتیبانیشده عبارتاند از:
سری پیکسل ۱۰: پیکسل ۱۰، پیکسل ۱۰ پرو، پیکسل ۱۰ پرو XL و پیکسل ۱۰ پرو فولد
سری پیکسل ۹: پیکسل ۹، پیکسل ۹ پرو، پیکسل ۹ پرو XL، پیکسل ۹ پرو فولد و پیکسل ۹a
سری پیکسل ۸: پیکسل ۸، پیکسل ۸ پرو و پیکسل ۸a
سری پیکسل ۷: پیکسل ۷، پیکسل ۷ پرو و پیکسل ۷a
سری پیکسل ۶: پیکسل ۶، پیکسل ۶ پرو و پیکسل ۶a
سایر دستگاهها: پیکسل تبلت و پیکسل فولد
کاربرانی که یکی از این دستگاهها را در اختیار دارند، میتوانند با ثبتنام در برنامه بتای گوگل، نسخه آزمایشی اندروید ۱۷ را بهصورت بهروزرسانی مستقیم دریافت و نصب کنند. البته باید توجه داشت که نسخههای بتا ممکن است همچنان دارای باگهای نرمافزاری باشند و بیشتر برای کاربران حرفهای و توسعهدهندگان توصیه میشوند.