ایلان ماسک، مدیرعامل xAI در جریان شهادت کتبی خود علیه اپن‌ای‌آی اظهار نظر جنجالی درباره محصول جدید شرکت خود، گراک، کرد. او گفت: «هیچ‌کس به‌خاطر گراک خودکشی نکرده، اما ظاهراً برخی اثرات روانی منفی ناشی از چت‌جی‌پی‌تی مشاهده شده است.»

این اظهارات در حین پرسش درباره نامه‌ای عمومی مطرح شد که ماسک در مارس ۲۰۲۳ امضا کرده بود و در آن از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواسته بود توسعه سیستم‌های قدرتمندتر از GPT-4 را حداقل به مدت شش ماه متوقف کنند. نامه‌ای که بیش از ۱۱۰۰ نفر از جمله بسیاری از کارشناسان هوش مصنوعی آن را امضا کردند، هشدار داده بود که آزمایشگاه‌ها وارد رقابتی خارج از کنترل برای توسعه ذهن‌های دیجیتال قدرتمند شده‌اند که حتی سازندگانشان نمی‌توانند پیش‌بینی یا کنترل کنند.

پرونده حقوقی فعلی علیه اپن‌ای‌آی بر محور تغییر وضعیت این شرکت از یک مؤسسه غیرانتفاعی به یک شرکت سودآور است و ماسک ادعا می‌کند این تغییر، تعهدات اولیه را نقض کرده است. او تأکید کرده که روابط تجاری اپن‌ای‌آی ممکن است ایمنی هوش مصنوعی را به خطر بیندازد، زیرا در این روابط سرعت، مقیاس و درآمد اولویت پیدا می‌کنند.

با این حال، خود xAI نیز اخیراً با مشکلات ایمنی مواجه شده است. ماه گذشته، شبکه اجتماعی ایکس که متعلق به ماسک است، پر از تصاویر غیرمجاز تولیدشده توسط گراک شد و برخی تصاویر شامل افراد کم‌سن نیز بوده است که باعث شد دفتر دادستان کل کالیفرنیا و اتحادیه اروپا تحقیقات خود را آغاز کنند.

ماسک در این اظهارات همچنین درباره هوش مصنوعی عمومی هشدار داد و اذعان کرد که «این مسئله خطرناک است». او همچنین درباره کمک مالی خود به اپن‌ای‌آی اظهار کرد که مبلغ واقعی حدود ۴۴.۸ میلیون دلار بوده، نه ۱۰۰ میلیون دلار که قبلاً گفته شده بود.

