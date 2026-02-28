قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۹ اسفند
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
200,452,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
197,780,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
267,267,000
|
طلای دست دوم
|
197,779,680
|
آبشده کمتر از کیلو
|
868,420,000
|
مثقال طلا
|
868,290,000
|انس طلا
|
5,189.95
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
2,025,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,980,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
1,043,700,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
575,100,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
292,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,970,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
990,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
500,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
45,000,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
41,400,000
|
حباب نیم سکه
|
32,290,000
|
حباب ربع سکه
|
68,370,000
|
حباب سکه گرمی
|
42,230,000