قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: شنبه ۹ اسفند

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

200,452,000

طلای 18 عیار / 740

197,780,000

طلای ۲۴ عیار

267,267,000

طلای دست دوم

197,779,680

آبشده کمتر از کیلو

868,420,000

مثقال طلا

868,290,000
انس طلا

5,189.95

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

2,025,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,980,100,000

نیم سکه تک فروشی

1,043,700,000

ربع سکه تک فروشی

575,100,000

سکه گرمی تک فروشی

292,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,970,000,000

نیم سکه (قبل 86)

990,000,000

ربع سکه (قبل 86)

500,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

45,000,000

حباب سکه بهار آزادی

41,400,000

حباب نیم سکه

32,290,000

حباب ربع سکه

68,370,000

حباب سکه گرمی

42,230,000
