امسال هر دو شرکت مسیر مشابهی را در انتخاب متریال بدنه طی کرده‌اند. اپل پس از استفاده از تیتانیوم، دوباره به بدنه‌ی آلومینیومی بازگشته است. سامسونگ نیز همین تصمیم را برای گلکسی S26 اولترا گرفته است. این تغییر باعث دفع بهتر گرما می‌شود، اما استحکام کمتری نسبت به تیتانیوم دارد.

آیفون ۱۷ پرو مکس با ضخامت ۸٫۸ میلی‌متر و وزن ۲۳۳ گرم، گوشی سنگینی محسوب می‌شود. در مقابل، گلکسی S26 اولترا با ضخامت ۷٫۹ میلی‌متر و وزن ۲۱۴ گرم، خوش‌دست‌تر و سبک‌تر طراحی شده است.

در نمای پشتی، اپل طراحی کاملاً جدیدی را با یک برآمدگی مستطیلی عریض برای دوربین‌ها انتخاب کرده است. سامسونگ نیز با کنار گذاشتن لنزهای جداگانه، ماژول بیضی‌شکل تازه‌ای را برای دوربین‌ها در نظر گرفته است.

روشنایی خیره‌کننده یا دقت رنگ بالاتر

آیفون ۱۷ پرو مکس از نمایشگر ۶٫۹ اینچی OLED استفاده می‌کند که در نمایش محتوای HDR بسیار درخشان ظاهر می‌شود. روشنایی این صفحه‌نمایش هنگام پخش محتوای HDR به عددی کم‌سابقه می‌رسد و تماشای فیلم را لذت‌بخش‌تر می‌کند.

در مقابل، گلکسی S26 اولترا به نمایشگری با وضوح بالاتر و پنل ۱۰ بیتی واقعی مجهز شده است. این ویژگی باعث می‌شود رنگ‌ها طبیعی‌تر و دقیق‌تر نمایش داده شوند. سامسونگ همچنین قابلیتی به نام Privacy Display اضافه کرده است که زاویه دید اطراف صفحه را محدود می‌کند تا افراد کناری نتوانند محتوای نمایشگر را ببینند.

به‌طور خلاصه، آیفون در روشنایی HDR برتری دارد و سامسونگ در دقت رنگ و امکانات کاربردی نمایشگر، دست بالاتر را دارد.

زوم واقعی سامسونگ در برابر پردازش هوشمند اپل

سامسونگ در گلکسی S26 اولترا تمرکز خود را روی بهبود سخت‌افزاری دوربین گذاشته است. دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی این گوشی با دیافراگم بازتر، نور بیشتری جذب می‌کند و در شب عکس‌های روشن‌تر و کم‌نویزتری ثبت می‌شود.

مزیت مهم سامسونگ، استفاده از دو دوربین زوم واقعی است؛ یکی با بزرگ‌نمایی ۳ برابر و دیگری با زوم ۵ برابر. این موضوع باعث می‌شود عکس‌های دور، کیفیت بالاتری داشته باشند.

اپل در آیفون ۱۷ پرو مکس بیشتر به پردازش نرم‌افزاری تکیه کرده است. حسگر ۴۸ مگاپیکسلی این گوشی عکس‌هایی دقیق و طبیعی ثبت می‌کند و برای استفاده روزمره کاملاً قابل اعتماد است، اما در زوم‌های دور، انعطاف‌پذیری سامسونگ بیشتر به چشم می‌آید.

قدرت خام یا پایداری بهتر

آیفون ۱۷ پرو مکس از تراشه A19 Pro استفاده می‌کند که در پردازش‌های تک‌هسته‌ای بسیار سریع عمل می‌کند. گلکسی S26 اولترا نیز با پردازنده اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵، در پردازش‌های چند‌هسته‌ای عملکرد بهتری دارد.

هر دو شرکت روی خنک‌سازی تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند تا گوشی‌ها هنگام فشار سنگین داغ نشوند. نتیجه این است که هر دو پرچم‌دار پایداری قابل قبولی در اجرای بازی و برنامه‌های سنگین دارند.

در بخش باتری، اپل بالاخره ظرفیت باتری آیفون را افزایش داده است. سامسونگ ظرفیت باتری را تغییر نداده، اما سرعت شارژ سیمی را به ۶۰ وات رسانده است که یک مزیت مهم محسوب می‌شود. همچنین گلکسی همچنان از شارژ معکوس بی‌سیم پشتیبانی می‌کند.

iOS 26 با طراحی شیشه‌ای و جدید خود، ظاهری چشم‌نواز دارد، اما امکانات هوش مصنوعی آن محدود است.

در مقابل، گلکسی S26 اولترا با رابط کاربری One UI 8.5 تمرکز زیادی روی هوش مصنوعی گذاشته است. قابلیت‌های هوشمند، پیشنهادهای کاربردی و تعهد سامسونگ به ۷ سال به‌روزرسانی، این گوشی را به انتخابی آینده‌نگرانه تبدیل می‌کند.

انتخاب نهایی به نیاز شما بستگی دارد

اگر نمایشگر بسیار درخشان، اکوسیستم اپل و پردازش سریع تک‌هسته‌ای برای شما اولویت دارد، آیفون ۱۷ پرو مکس انتخاب مناسبی است. اما اگر گوشی سبک‌تر، زوم دوربین قدرتمندتر، شارژ سریع‌تر و هوش مصنوعی کاربردی‌تر می‌خواهید، گلکسی S26 اولترا گزینه‌ی کامل‌تری به نظر می‌رسد.

منبع زومیت

