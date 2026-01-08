گفتوگوی بحثبرانگیز یک پزشک با پلیس در محل حادثه مرگ زن ۳۷ ساله + فیلم
گفتوگوی ثبتشده در محل حادثهای که به کشتهشدن یک زن ۳۷ ساله آمریکایی بر اثر تیراندازی مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) انجامید، نشان از ممانعت پلیس از مداخله یک پزشک دارد.
پزشک: «آیا اجازه دارم نبض او را بررسی کنم؟»
مامور پلیس: «خیر.»
پزشک: «من پزشک هستم.»
مامور پلیس: «اهمیتی ندارد، آمبولانس در راه است.»
این گفتوگو بخشی از گزارشهای منتشرشده از صحنه حادثه است که واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.