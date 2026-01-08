خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی بحث‌برانگیز یک پزشک با پلیس در محل حادثه مرگ زن ۳۷ ساله + فیلم

گفت‌وگوی ثبت‌شده در محل حادثه‌ای که به کشته‌شدن یک زن ۳۷ ساله آمریکایی بر اثر تیراندازی مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) انجامید، نشان از ممانعت پلیس از مداخله یک پزشک دارد.

گفت‌وگوی ثبت‌شده در محل حادثه‌ای که به کشته‌شدن یک زن ۳۷ ساله آمریکایی بر اثر تیراندازی مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) انجامید:

پزشک: «آیا اجازه دارم نبض او را بررسی کنم؟»

مامور پلیس: «خیر.»

پزشک: «من پزشک هستم.»

مامور پلیس: «اهمیتی ندارد، آمبولانس در راه است.»

این گفت‌وگو بخشی از گزارش‌های منتشرشده از صحنه حادثه است که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

منبع چندثانیه
انتهای پیام/
