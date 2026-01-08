خانه



سایر رسانه‌ها ۱۸ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱:۱۶

گفت‌وگوی بحث‌برانگیز یک پزشک با پلیس در محل حادثه مرگ زن ۳۷ ساله + فیلم

گفت‌وگوی ثبت‌شده در محل حادثه‌ای که به کشته‌شدن یک زن ۳۷ ساله آمریکایی بر اثر تیراندازی مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) انجامید، نشان از ممانعت پلیس از مداخله یک پزشک دارد.