خبرگزاری کار ایران
English العربیه
کشور را نمی‌توان با این دست‌فرمان اداره کرد
محمد مهاجری نوشت:شرایط روز کشور بحرانی است. مقصریابی و متهم‌کردن این و آن فعلا نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه فرایند پیداکردن راه‌حل‌ها را پیچیده‌تر می‌‌سازد.

او در کانال تلگرام خود نوشت:

شرایط بغرنج‌ اقتصادی، تداوم تحریم‌ها، نابسامانی بازار ارز و گرانی لحظه‌ای کالاهای اساسی همگی از یک‌طرف و اعتراضاتی که در گوشه‌وکنار کشور با آن مواجهیم از طرف دیگر، به‌اضافه تهدیدهای صریح و تلویحی آمریکا و اسرائیل، کشور را در برهه‌ای قرار داده که تصمیم‌گیری‌ در هر زمینه‌ای را سخت می‌کند.

بنابراین در وضعیت کنونی باید تصمیمات عاجل و فوری و بدون طی تشریفات بوروکراتیک را تجربه کرد. نظام خسته‌کننده اداری و سیاسی کشور در بسیاری موارد باعث زمین‌گیر شدن مدیران کشور شده است. جلسات‌ متعدد و طولانی و ملال‌آور حتی اگر بر فرض‌ محال، مفید هم باشد، در شرایط فعلی سم مهلک است.

چه باید کرد؟ قطعا این پرسش، پاسخی یک خطی ندارد؛ اما اگر آنچه در بالا آمد به عنوان یک‌ معضل به رسمیت شناخته شود، چاره‌ای جز باز کردن غل و زنجیرها نیست. نمی‌توان کشور را معطل سیستم ‌اداری بیمار و فلج کرد.

کشور نیاز به یک ستاد مدیریت و فرماندهی دارد که اعضای آن با اختیارات کامل در حوزه‌های اداری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی گره‌های موجود را باز کنند.

نمی‌توان برای قانون بودجه کشور معطل مجلس و توقعات بی‌جایش ماند‌. متاسفانه قوه مقننه به دلیل نامتخصص بودن در زمینه‌های متعدد و نیز مقبولیت بسیار پایین و حاشیه‌های متعدد مصداق "عدمش به ز وجود" است. اگر کلهم اجمعین نمایندگان را  تا پایان این دوره به منزل بفرستند و همه حقوق و مزایایشان هم پرداخت شود، منفعتش به مراتب بیشتر است.

به جز مجلس، دستگاه‌هایی مانند مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب‌ فرهنگی، شورای عالی‌ فضای‌ مجازی و ده‌ها دکان و مغازه دیگر که به کار خلق، گره می‌اندازند، اگر تا اطلاع‌ ثانوی به مرخصی بروند هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

این‌ها مقدمه‌ است برای این‌که تمام امور اجرایی و تقنینی و حتی بخشی از فعالیت‌های قضایی مرتبط با حاکمیت (مانند سازمان بازرسی‌ کل) در اختیار یک ستاد پرقدرت که اعضای آن وجاهت ملی دارند و از تجربه کافی بهره‌مندند، مسئولیت امور بسیار مهم کشور از جمله روابط‌ خارجی، جراحی‌ اقتصادی، برقراری نظم و امنیت، اموری مانند طرح صیانت، قانون حجاب، فیلترینگ، زندانیان سیاسی‌امنیتی، اداره خردمندانه صداوسیما، کنترل افراد و گروه‌های افراطی و... را بر عهده گیرند و بدون مزاحمت قوای مختلف، در بازه زمانی مناسب به انجام برسانند.

 

