هوش مصنوعی همزادتان را میسازد
نمایشگاه CES، بزرگترین نمایشگاه فناوری جهان، پر از فناوریهای عجیب، شگفتانگیز و آیندهنگرانه است، اما فناوریای مثل «MyPersona AI» که در این نمایشگاه به نمایش درآمده باشد، واقعا بینظیر است.
اریک وان، مدیرعامل IgniteTech شرکتی است که پشت فناوری MyPersona قرار دارد و سازنده دوقلوهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی است. این سرویس بهطور اختصاصی برای کسبوکارها طراحی شده و هدفش این است که دسترسی به کارکنانی را که متخصص حوزههایی مثل منابع انسانی، مالی یا پشتیبانی فنی هستند، گسترش دهد. افرادی که در این نقشها کار میکنند، اغلب زیر حجم زیادی از درخواستهای وقتگیر اطلاعاتی دفن میشوند.
به نقل از سینت، ایده این است که همزادهای هوش مصنوعی بتوانند بخشی از این فشار کاری را کم کنند. اگر کارمندی یک سؤال ساده داشته باشد، میتواند با همزاد دیجیتال تعامل داشته باشد.
وینیسیوس اولیویرا، مدیر موفقیت مشتریان در IgniteTech، میگوید: هدف فقط این نیست که یک آواتار بسازیم و اطلاعات بدهیم، بلکه این است که یک دوقلوی دیجیتال از خودِ شما بسازیم، با شیوه حرف زدن شما، با صدای شما. به این ترتیب، مخاطبان احساس میکنند دارند با خودِ متخصصان صحبت میکنند.
فرایند ساخت همزاد به طرز شگفتآوری ساده است. یک حساب MyPersona با اطلاعات پایه شخصی میسازید. سپس حوزه تخصصتان را اضافه میکنید.
بعد نوبت بخش شخصیسازی میرسد که تفاوت خیلی بزرگی در ظاهر همزاد دیجیتال شما ایجاد میکند. شما از روی یک متن استاندارد میخوانید و از خودتان فیلم میگیرید و این ضبط، حالتهای چهره، صدای شما و هر ویژگی اضافهای که هنگام صحبت کردن دارید را ثبت میکند.
صحبت کردن با همزاد تجربهای خیلی انسانیتر از تایپ کردن برای صحبت با چت جیپیتی یا جمینای است. صدا و حالتهای صورت کاملا دقیق هستند که هم تحسینبرانگیز بود و هم ترسناک. این سیستم ظرافتهای حوزه پیچیده هوش مصنوعی خلاقانه را بهخوبی درک کرده بود.
نکته مهمی درباره استفاده از این همزادهای هوش مصنوعی وجود دارد. آنها میتوانند منابع اطلاعاتی خیلی خوبی باشند، اما با اینکه از چتباتها دوستانهتر و زندهتر به نظر میرسند، شخصیت کامل ندارند.
آواتارهای هوش مصنوعی همچنین این خطر را دارند که بیش از پیش به هوش مصنوعی ویژگیهای انسانی نسبت بدهند که میتواند خطرناک باشد، چون هوش مصنوعی انسان نیست. با این حال میتوان موارد استفادهای را تصور کرد که در آنها با رضایت کارکنان، از همزادها برای ساختن دانش سازمانی و کاهش فشار اداری بعضی بخشها استفاده شود.
نمایشگاه فناوری CES 2026 از ۴ تا ۹ ژانویه در لاسوگاس آمریکا در حال برگزاری است