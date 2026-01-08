قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۱۸ دی
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
18,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
34,150,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
50,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
66,450,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
82,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
98,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
114,950,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
131,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
147,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
164,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
180,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
196,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
212,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
228,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
245,000,000