خانه



سایر رسانه‌ها ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۴:۴۰

تکلیف دارایی‌ها و روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا چه می‌شود؟

سفیر پیشین ایران در کاراکاس گفت: رابطه ایران و ونزوئلا مقطعی و وابسته به دولت‌ها نیست و ادامه‌دار است.