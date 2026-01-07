خبرگزاری کار ایران
تکلیف دارایی‌ها و روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا چه می‌شود؟

سفیر پیشین ایران در کاراکاس گفت: رابطه ایران و ونزوئلا مقطعی و وابسته به دولت‌ها نیست و ادامه‌دار است.

ایران و ونزوئلا شریک قدیمی در اوپک و مجامع بین‌المللی هستند.

سفارت ایران در کاراکاس فعال است و هیچ قطع رابطه‌ای در کار نیست.

ایران پروژه‌های بزرگی مانند مسکن‌سازی، تراکتورسازی و خودروسازی در ونزوئلا اجرا کرده است.

در هر حال اخبار جعلی منتشر می‌شود که مثلا ایران ۸ میلیارد دلار طلب دارد؛ این رقم‌ها به هیچ‌وجه صحت ندارد، گرچه مقداری حساب و کتاب انجام‌نشده وجود دارد.

