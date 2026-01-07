خبر خوب برای عاشقان پنیر: پنیر پرچرب خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش میدهد
طبق یک مطالعه جدید، خوردن پنیر پرچرب و خامه پرچرب ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل مرتبط باشد.
«امیلی سونستدت»، محقق ارشد و استادیار تغذیه در دانشگاه لوند سوئد، گفت: «دهههاست که بحث بر سر رژیمهای غذایی پرچرب در مقابل کمچرب، توصیههای بهداشتی را شکل داده است، و گاهی اوقات حتی پنیر را به عنوان یک غذای ناسالم که باید محدود شود، طبقهبندی میکرد.»
او در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان داد که برخی از محصولات لبنی پرچرب ممکن است در واقع خطر ابتلاء به زوال عقل را کاهش دهند و برخی از فرضیات دیرینه در مورد چربی و سلامت مغز را به چالش بکشند.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که پنیرهای پرچرب حاوی بیش از ۲۰٪ چربی هستند و شامل انواعی مانند چدار، بری و گودا میشوند. خامههای پرچرب معمولاً حاوی ۳۰٪ تا ۴۰٪ چربی هستند و شامل خامه زده شده و خامه غلیظ میشوند.
برای مطالعه جدید، محققان دادههای نزدیک به ۲۷۷۰۰ نفر در سوئد با میانگین سنی ۵۸ سال را تجزیه و تحلیل کردند. این افراد به طور متوسط ۲۵ سال تحت نظر بودند که در طی آن بیش از ۳۲۰۰ نفر به زوال عقل مبتلا شدند.
شرکتکنندگان گزارش غذایی خود را در مورد آنچه که به مدت یک هفته میخوردند، ارائه دادند، به سؤالاتی در مورد اینکه چند بار در چند سال گذشته غذاهای خاصی را خوردهاند پاسخ دادند و با محققان در مورد نحوه تهیه غذای خود صحبت کردند.
تیم تحقیق سلامت مغز افرادی را که روزانه ۵۰ گرم یا بیشتر پنیر پرچرب- حدود دو برش چدار یا نصف فنجان پنیر رنده شده- مصرف میکردند، با افرادی که کمتر از ۱۵ گرم در روز پنیر مصرف میکردند، مقایسه کردند.
نتایج نشان داد افرادی که پنیر پرچرب بیشتری مصرف میکردند، ۱۳٪ کمتر از افرادی که کمترین میزان پنیر را مصرف میکردند، در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل بودند.
محققان گفتند افرادی که پنیر پرچرب بیشتری مصرف میکردند، به طور خاص ۲۹٪ کمتر در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل عروقی بودند که ناشی از اختلال در جریان خون به مغز است.
به گفته محققان، دوستداران پنیر پرچرب همچنین ۱۳٪ کمتر در معرض خطر ابتلاء به بیماری آلزایمر بودند، اما این تنها در صورتی بود که عوامل خطر ژنتیکی برای آلزایمر را نداشتند.
این تیم همچنین افرادی را که روزانه ۲۰ گرم یا بیشتر خامه پرچرب- حدود ۱.۴ قاشق غذاخوری خامه غلیظ- مصرف میکردند، با افرادی که خامه پرچرب مصرف نمیکردند، مقایسه کرد.
این مطالعه نشان داد افرادی که مقدار زیادی خامه پرچرب میخوردند، ۱۶٪ کمتر در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل قرار داشتند. با این حال، هیچ ارتباطی بین خطر زوال عقل و خوردن پنیر یا خامه کم چرب یا هر نوع شیر، کره یا فرآوردههای شیر تخمیر شده مانند ماست یا دوغ یافت نشد.
سونستدت گفت: «این یافتهها نشان میدهد که وقتی صحبت از سلامت مغز میشود، همه لبنیات برابر نیستند.»
او ادامه داد: «در حالی که خوردن پنیر و خامه پرچرب بیشتر با کاهش خطر ابتلاء به زوال عقل مرتبط بود، سایر محصولات لبنی و جایگزینهای کمچرب چنین تأثیری را نشان ندادند. تحقیقات بیشتری برای تأیید نتایج مطالعه ما و بررسی بیشتر اینکه آیا مصرف برخی از لبنیات پرچرب واقعاً سطحی از محافظت را برای مغز فراهم میکند، مورد نیاز است.»
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.