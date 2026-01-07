گریه «جکی چان» برای کودکان غزه + فیلم

مشرق مدیا در تلگرام ویدئویی از گریه جکی چان برای کودکان غزه منتشر کرد.

«جکی چان»، بازیگر مشهور، در مراسم اکران فیلم جدیدش در پکن به حاضران گفت که صحبت‌های یک کودک فلسطینی اهل غزه او را به گریه انداخته است. این بازیگر ۷۱ ساله گفت: «از او پرسیدند: وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاره شوی؟ او جواب داد: بچه‌ها اینجا بزرگ نمی‌شوند و به سن بزرگسالی نمی‌رسند. بلافاصله اشکم جاری شد.

