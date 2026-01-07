خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گریه «جکی چان» برای کودکان غزه + فیلم

گریه «جکی چان» برای کودکان غزه + فیلم
کد خبر : 1738764
لینک کوتاه کپی شد.

«جکی چان»، بازیگر مشهور، در مراسم اکران فیلم جدیدش در پکن به حاضران گفت که صحبت‌های یک کودک فلسطینی اهل غزه او را به گریه انداخته است.

مشرق مدیا در تلگرام ویدئویی از گریه جکی چان برای کودکان غزه منتشر کرد.

«جکی چان»، بازیگر مشهور، در مراسم اکران فیلم جدیدش در پکن به حاضران گفت که صحبت‌های یک کودک فلسطینی اهل غزه او را به گریه انداخته است. این بازیگر ۷۱ ساله گفت: «از او پرسیدند: وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کاره شوی؟ او جواب داد: بچه‌ها اینجا بزرگ نمی‌شوند و به سن بزرگسالی نمی‌رسند. بلافاصله اشکم جاری شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی