کاریابی و استخدام، بیشترین پرونده های کلاهبرداری پلیس + فیلم
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروندهها مربوط به کلاهبرداری به روش کاریابی و استخدام است.
یکی دیگر از شگردهای کلاهبرداری، فعالیت شرکتهای غیرمجاز بازاریابی شبکهای و هرمی است.
افراد با جذب متقاضیان، آنها را به مکانهایی منتقل میکنند که امکان ارتباط با خانواده وجود ندارد.
تلفنهای همراهشان را دریافت کرده و تحت عنوان آموزش چندروزه، آنها را نگه میدارند و سپس با خانوادهها تماس گرفته و درخواست وجه میکنند.