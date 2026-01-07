کاریابی و استخدام، بیشترین پرونده های کلاهبرداری پلیس + فیلم

یکی دیگر از شگردهای کلاهبرداری، فعالیت شرکت‌های غیرمجاز بازاریابی شبکه‌ای و هرمی است.

افراد با جذب متقاضیان، آن‌ها را به مکان‌هایی منتقل می‌کنند که امکان ارتباط با خانواده وجود ندارد.

تلفن‌های همراهشان را دریافت کرده و تحت عنوان آموزش چندروزه، آن‌ها را نگه می‌دارند و سپس با خانواده‌ها تماس گرفته و درخواست وجه می‌کنند.

منبع ایسنا

