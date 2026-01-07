خبرگزاری کار ایران
سامانه ثبت درخواست کالابرگ یک میلیون تومانی دولت فعلاً در دسترس نیست

کاربران گزارش داده‌اند که در حال حاضر سامانه مورد نظر (https://t.me/farhikhteganeco/13743) باز نمی‌شود و دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست.

 بر اساس اخبار منتشر شده، دولت اعلام کرده است که افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی نیستند، می‌توانند برای دریافت کالابرگ یک میلیون تومانی به سامانه رسمی به آدرس https://hemayat.sfara.ir/account مراجعه و گزینه «ثبت درخواست بررسی» را انتخاب کنند.

به همین دلیل، متقاضیان باید تا اطلاع‌رسانی بعدی منتظر بمانند.

منبع فرهیختگان
