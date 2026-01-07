قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۱۷ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
400,610
|
بالاترین قیمت روز
|
401,800
|
پایین ترین قیمت روز
|
392,700
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|3.590
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.52
|
نرخ بازگشایی بازار
|
392,710
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۷ دی
|
نرخ روز گذشته
|
391,710
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%2.27
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
8.900