والدین برای شکایت از مدارس غیرانتفاعی چه کنند؟

سامانه «مشارکت» وزارت آموزش‌وپرورش: والدینی که می‌خواهند شکایت یا گزارش بدهند، می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی شکایات مشارکت وزارتخانه اقدام کنند. برای شکایت رسمی لازم است نام مدرسه، مشخصات خود و دانش‌آموزشان را وارد کنند. برای گزارش‌های عمومی نیازی به ذکر هویت نیست و می‌توانند مسائل را عنوان کنند.

شکایت حضوری در منطقه: خانواده‌ها می‌توانند به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه یا شهرستان محل تحصیل فرزندشان مراجعه کنند و مستقیماً شکایت خود را مطرح کنند. این مراکز متصدیان رسیدگی دارند.

شکایت در ستاد و دیدار مردمی: اگر پاسخ قابل‌قبولی در منطقه دریافت نشد، می‌توانند به اداره آموزش‌وپرورش استان (بخش مشارکت‌های مردمی و شوراها) مراجعه کنند.

همچنین هفته‌ای یک روز (سه‌شنبه‌ها) با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیرانتفاعی، جلسه دیدار مردمی داریم که مردم با تعیین وقت قبلی می‌توانند مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

منبع تسنیم

انتهای پیام/