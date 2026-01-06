خبرگزاری کار ایران
والدین برای شکایت از مدارس غیرانتفاعی چه کنند؟

والدین برای شکایت از مدارس غیرانتفاعی چه کنند؟
«محمودزاده» معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: کانال‌های گزارش و شکایت مختلفی برای خانواده‌ها پیش‌بینی شده است که آنها را توضیح می‌دهم.

سامانه «مشارکت» وزارت آموزش‌وپرورش: والدینی که می‌خواهند شکایت یا گزارش بدهند، می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی شکایات مشارکت وزارتخانه اقدام کنند. برای شکایت رسمی لازم است نام مدرسه، مشخصات خود و دانش‌آموزشان را وارد کنند. برای گزارش‌های عمومی نیازی به ذکر هویت نیست و می‌توانند مسائل را عنوان کنند.

شکایت حضوری در منطقه: خانواده‌ها می‌توانند به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه یا شهرستان محل تحصیل فرزندشان مراجعه کنند و مستقیماً شکایت خود را مطرح کنند. این مراکز متصدیان رسیدگی دارند.

شکایت در ستاد و دیدار مردمی: اگر پاسخ قابل‌قبولی در منطقه دریافت نشد، می‌توانند به اداره آموزش‌وپرورش استان (بخش مشارکت‌های مردمی و شوراها) مراجعه کنند.

همچنین هفته‌ای یک روز (سه‌شنبه‌ها) با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیرانتفاعی، جلسه دیدار مردمی داریم که مردم با تعیین وقت قبلی می‌توانند مشکلات و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

 

منبع تسنیم
