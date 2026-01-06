اجاره میلیاردی برای مغازه 7 متری در بازار بزرگ تهران+ جدول

بازار بزرگ تهران این روزها تحت تاثیر افزایش شدید اجاره‌بها قرار گرفته است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد حتی مغازه‌های کوچک با متراژی اندک نیز باید اجاره‌های سرسام‌آوری بپردازند و مبالغی بالغ بر صدها میلیون تومان در ماه دریافت می‌شود.

افزایش چشمگیر اجاره‌بهای مغازه‌ها در بازار تهران طبق گزارش تجارت نیوز، اجاره مغازه‌ها در بازار بزرگ تهران به‌ویژه در بخش‌هایی مانند راسته زرگرها و پاساژها، به ارقام قابل‌توجهی رسیده است. به عنوان مثال، یک واحد تجاری با مساحت ۷ متر مربع در راسته زرگرها که در سال ۱۳۷۵ احداث شده، با دو میلیارد تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود.

همچنین، یک مغازه ۲۵ متری واقع در پاساژ چهارسوق تهران، ساخته شده در سال ۱۴۰۳، با ودیعه‌ای معادل دو میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

از سوی دیگر، در پاساژ دلگشا نیز یک واحد ۱۵ متری که در سال ۱۴۰۱ ساخته شده، با ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. همین‌طور، یک مغازه ۱۵ متری در راسته مسگرها، با سال ساخت ۱۳۸۵، با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۱۰ میلیون تومان برای اجاره ارائه شده است.

