خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجاره میلیاردی برای مغازه 7 متری در بازار بزرگ تهران+ جدول

اجاره میلیاردی برای مغازه 7 متری در بازار بزرگ تهران+ جدول
کد خبر : 1738206
لینک کوتاه کپی شد.

اجاره مغازه در بازار بزرگ تهران، به ویژه در راسته زرگرها، به مبالغ نجومی رسیده است؛ به طور مثال، یک مغازه ۷ متری با دو میلیارد تومان ودیعه و ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان اجاره داده می شود.

بازار بزرگ تهران این روزها تحت تاثیر افزایش شدید اجاره‌بها قرار گرفته است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد حتی مغازه‌های کوچک با متراژی اندک نیز باید اجاره‌های سرسام‌آوری بپردازند و مبالغی بالغ بر صدها میلیون تومان در ماه دریافت می‌شود.

افزایش چشمگیر اجاره‌بهای مغازه‌ها در بازار تهران

طبق گزارش تجارت نیوز، اجاره مغازه‌ها در بازار بزرگ تهران به‌ویژه در بخش‌هایی مانند راسته زرگرها و پاساژها، به ارقام قابل‌توجهی رسیده است. به عنوان مثال، یک واحد تجاری با مساحت ۷ متر مربع در راسته زرگرها که در سال ۱۳۷۵ احداث شده، با دو میلیارد تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود.

همچنین، یک مغازه ۲۵ متری واقع در پاساژ چهارسوق تهران، ساخته شده در سال ۱۴۰۳، با ودیعه‌ای معادل دو میلیارد تومان و اجاره ماهانه ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

از سوی دیگر، در پاساژ دلگشا نیز یک واحد ۱۵ متری که در سال ۱۴۰۱ ساخته شده، با ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. همین‌طور، یک مغازه ۱۵ متری در راسته مسگرها، با سال ساخت ۱۳۸۵، با ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۱۰ میلیون تومان برای اجاره ارائه شده است.

اجاره میلیاردی برای مغازه 7 متری در بازار بزرگ تهران+ جدول

 

منبع تجارت نیوز
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی