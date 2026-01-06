منتظر ریزش شدید قیمت طلا تا این عدد باشید/ پیش بینی یک اقتصاددان

بانک‌های مرکزی جهان برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، طلای بیشتری نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا در اختیار دارند که همین مورد خبر از کاهش اعتبار دلار آمریکا و کاهش حاکمیت ایالت متحده بر اقتصاد جهان دارد، البته که همچنان به عنوان هژمون اقتصادی جهان می‌تازد، اما موجی که در حال حاضر در جهان شکل گرفته می‌تواند بسیاری از حوادث و اتفاقات آینده جهان را پیش‌بینی کند.

با توجه به اینکه از قدیم‌الایام طلا به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در ایران بوده و خواهد بود چنین خبری می‌تواند بر بازار طلای داخلی نیز بسیار تاثیرگذار باشد، در همین راستا اقتصادآنلاین به سراغ سید محسن تهامی، کارشناس بازار طلا رفت و با وی درمورد چرایی این اتفاق و همچنین آینده بازار طلا گفت‌وگو کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ذخایر بانک‌های مرکزی جهان در حوزه طلا از اوراق خزانه آمریکا پیشی گرفته است؟ گفت: این اتفاق بعد از ۳۰ سال رخ داده است که در وهله نخست منشعب از عوامل بنیادین و اقتصاد کلان است؛ زمانی که تورم پایه پولی داریم و رشد اقتصادی همراه آن نباشد و نرخ بهره از آن پایین‌تر باشد، منجر به افزایش تقاضا و در ادامه افزایش قیمت طلا می‌شود. متغیر دیگری که در تحلیل این اتفاق باید مورد بررسی قرار گیرد، «ثبات سیاسی» است که با توجه به جنگ تجاری میان آمریکا و چین، دستگیر شدن مادورو رئیس جمهور ونزولا توسط آمریکا و احتمال درگیری‌های نظامی در ادامه این اتفاق و تهدیدات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این متغیر در نقاطی پایین از نمودار سیر می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در ۳۰ سال اخیر رغبت به خرید اوراق زیاد بود؟ افزود: این روند از سال ۱۹۹۰ تا حدوداً ۲۰۱۰ رو به رشد بوده است چراکه این زمان با رشد اقتصادی آمریکا همراه بود و آمریکا سعی داشت مقادیر زیادی جذب سرمایه خارجی داشته باشد، اما در سال ۲۰۰۸ که فروپاشی مالی رخ داد، چین تصمیم گرفت که مقداری اقتصاد خود را از اقتصاد آمریکا جدا کند و در اثر همین سیاست بود که در سال ۲۰۱۴ و در چین شاهد مازاد عرضه بودیم.

تهامی تصریح کرد: چین برای حل این مشکل، مقصد سرمایه‌گذاری خود را از تولید به مردم تغییر داد و به بازار پول تزریق کرد، به عنوان مثال اگر در سال ۲۰۰۰ افراد چینی هر کدام نهایتا یک ماشین داشتند این عدد امروز به صورت میانگین به ۳ ماشین رسیده است. در راستای همین سیاست اتخاذی، چین تصمیم گرفت منابع خودش را از آمریکا خارج کند، اما ایالت متحده چنین پولی را برای چین کنار نگذاشته بود و برای جبران بدهی خود به کشور چشم بادامی‌ها، شروع به چاپ پول شدید کرد و این چاپ پول به میزانی بالا رفت که در دوره باراک اوباما شاهد این هستیم که به اندازه ۱۰۰ سال آمریکا پول چاپ شد، این روند در دوره اول ترامپ، بایدن و دوره دوم ترامپ نیز ادامه پیدا کرد و به مرور وضعیتی را در آمریکا شاهد هستیم که پولی که باید در صد سال چاپ می‌شد به ۱۰ سال، سپس ۵ سال و در حال حاضر به یکسال کاهش پیدا کرده است. نقطه عطف این روند در چند سال اخیر در سال ۲۰۲۰ و شیوع پاندمی کرونا بود که نرخ بهره فدرال رزو کاهش پیدا کرد و سایر بانک‌های مرکزی دنیا نرخ بهره را کاهش دادند و همین اتفاق در ادامه باعث تورم زیادی شد که در ادامه و با رخ دادن جنگ روسیه و اوکراین به تورم چسبنده تبدیل شد که منجر به رکود اقتصادی در چین شد و چین هرچقدر که تلاش کرد که با سیاست‌های انبساطی از این رکود خارج شود و به بازارها پول تزریق کند موفق نشد و در حال حاضر نیز این رکود در چین وجود دارد. مجموعه روندی که بیان شد منجر به افزایش خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی جهان شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که روند بازارهای رقیب چه میزان بر روی این اتفاق تاثیرگذار بوده است؟ عنوان کرد: با توجه به رکود تورمی و همچنین راکد شدن خرید و فروش مسکن در جهان و نه تنها در ایران، سرمایه‌گذاری بر روی سهام، تولید و ... کاهش پیدا کرده است. اما مورد دیگری که در این بخش بسیار حائز اهمیت است پارامتر «ترس سرمایه‌گذار» است که با توجه به ادامه جنگ روسیه و اوکراین، جنگ احتمالی چین و تایوان و همچنین پارامترهایی که پیش از این به آنها اشاره کردم، این شاخص در مراتبی بالا از نمودار سیر می‌کند. همچنین عدم اطمینان به کارایی دولت و آشفتگی پول نیز از عواملی هستند که بانک‌های مرکزی جهان را به خرید بسیار زیاد طلا در تناسب با اوراق ترغیب کرده است.

تهامی در پاسخ به این سوال که بسیاری از آینده طلا می‌ترسند و می‌گویند ممکن است که ریزش شدیدی داشته باشد، نظر شما چیست؟ خاطرنشان کرد: ترس آنها بیراه نیست، اما آنها بسیار زودتر از زمانی که باید نگران این موضوع شدند؛ در این خصوص باید بگویم که طلا همیشه پیشگوست، همانطور که در سال ۲۰۰۵ و پیش از فروپاشی مالی اقتصادی طلا رشد خودش را آغاز کرد و تا ۲۰۰۰ دلار بالا رفت، اما پس از فروپاشی به ۱۲۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. در حال حاضر نیز و با توجه به مواردی که تا به اینجا ذکر شد، قیمت انس تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند حتی ۵۰۰۰ دلار را نیز پشت سر بگذراند، اما پس از آن و با فروپاشی مالی- اقتصادی به محدوده ۳۰۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند که منوط به ثبات سیاسی و کاهش درگیری‌های نظامی در جهان است.

منبع خبرآنلاین

انتهای پیام/