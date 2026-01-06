خبرگزاری کار ایران
افرادی که یارانه‌شان قطع شده به این سامانه مراجعه کنند + فیلم

احمد میدری،‌ وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی درباره کسانی که یارانه‌شان قبلا قطع شده و نحوه ثبت نام آنها در سامانه توضیح داد.

وزیر رفاه بیان کرد: افرادی که تاکنون یارانه نمی‌گرفتند از شنبه( ۲۰ دی ماه) تا ۱۵ روز فرصت دارند در سامانه حمایت ثبت نام کنند تا کالابرگ آنها نیز در دی پرداخت شود.

میدری گفت: در مرحله اول از روز چهارشنبه، ۷۱ میلیون نفر می‌توانند مراجعه کنند. کسانی که یارانه نمی‌گیرند، از شنبه در سامانه، ثبت نام کنند و آنها هم در همین دی ماه کالابرگ را دریافت خواهند کرد. درخواستم این است که بر اساس زمانبندی ما به سامانه مراجعه کنند. از مراجعه حضوری به وزارت تعاون و ادارات کل جداً خودداری کنند. فقط وقت عزیزان گرفته می شود. ثبت نام از روز شنبه شروع می شود و مدت ۱۵ روز برای ثبت نام مهلت دارند.

