مقایسه قیمت روغن در ایران و آلمان + عکس
از روز گذشته قیمت روغن خوراکی در کشور به شدت افزایش یافت و مردم را در شوک فرو برد.
از روز گذشته قیمت روغن خوراکی در کشور به شدت افزایش یافت و مردم را در شوک فرو برد. دلیل این کار هم حذف ارز ترجیحی توسط دولت عنوان شد.
در همین باره کاربری در فضای مجازی قیمت این جنس را در آلمان و ایران، مقایسه کرده است: «یک لیتر روغن آفتابگردان ja متعلق به فروشگاه زنجیرهای در آلمان ۱.۶۹ یورو و هر یورو ۱۶۹هزارتومان معادل ۲۸۵هزارتومان، ۹۰۰میلیلیتر روغن اویلا متعلق به فروشگاه زنجیرهای افقکورش ایران ۳۰۳هزارتومان.»