تشخیص زودهنگام زوال عقل برای دستگاههای پوشیدنی در راه است
گلکسی واچ و گلکسی رینگ به سیستم تشخیص زودهنگام زوال عقل مجهز میشوند.
سامسونگ تأیید کرده است که نسل بعدی گجتهای پوشیدنی گلکسی قرار است به سیستم تشخیص زودهنگام زوال شناختی و زوال عقل مجهز شوند. این قابلیتها با تکیه بر هوش مصنوعی، تغییرات گفتار، حرکت و الگوی فعالیت روزانه را تحلیل میکنند و در قالب نسخه آزمایشی در برخی بازارها عرضه میشوند. هدف اصلی، هشدار زودهنگام به کاربر و خانواده او برای مراجعه سریعتر به پزشک است.
در نمایشگاه CES 2026 در لاسوگاس، سامسونگ در رویداد First Look خود علاوهبر معرفی تلویزیون ۱۳۰ اینچی Micro RGB، چشمانداز جدیدی برای سلامت دیجیتال در گجتهای پوشیدنی گلکسی ارائه کرد. «پراوین راجا»، معاون و رئیس بخش سلامت دیجیتال سامسونگ، اعلام کرد شرکت درحال توسعه ابزارهایی است که نشانههای اولیه زوال شناختی و زوال عقل را با استفاده از دادههای گجتهای پوشیدنی و دستگاههای متصل شناسایی میکنند.
تشخیص زوال عقل با گلکسی واچ و گلکسی رینگ سامسونگ
طبق گزارشها، سامسونگ اعلام کرده است که در آینده، گجتهایی مانند گلکسی واچ و گلکسی رینگ قادر خواهند بود الگوهای غیرمعمول رفتار کاربران را شناسایی کنند. این موارد شامل تغییر در گفتار هنگام استفاده از دستیار صوتی بیکسبی، کاهش سرعت حرکات یا تغییر شیوه تعامل با دستگاههای هوشمند خانگی است. سامسونگ تأکید کرده که این سیستم نقش ابزار تشخیصی پزشکی ندارد و فقط هشدار اولیه درباره احتمال زوال شناختی ارائه میدهد.
سامسونگ میگوید این رویکرد نوین، جزئی از استراتژی گستردهتر شرکت برای بهکارگیری هوش مصنوعی در تمامی محصولات گلکسی است. دادههای سلامت کاربران از گوشیها، گجتهای پوشیدنی، لوازم خانگی و سایر دستگاههای متصل جمعآوری و تحلیل میشوند تا فراتر از پایش معمول، به یک ابزار پیشگیرانه سلامت تبدیل شوند. این برنامه، محور اصلی تلاش سامسونگ برای شناسایی زوال شناختی و زوال عقل در گجتهای گلکسی بهشمار میرود.
سامسونگ اعلام کرده است که سیستمهای هوش مصنوعی پیشرفته قادر خواهند بود دادههایی مانند الگوهای خواب، ضربان قلب، میزان فعالیت بدنی و حتی رفتار کاربران در محیط خانه هوشمند را با هم تحلیل کنند. این تجمیع اطلاعات، توانایی شناسایی روندهای بلندمدت را فراهم میآورد و به سامسونگ اجازه میدهد پیش از وقوع مشکلات جدی، توصیههایی درباره رفتار و سبک زندگی به کاربران ارائه کند.
سامسونگ همچنین درحال توسعه ابزارهای نوین برای مربیگری ورزشی و بهبود خواب است. این ابزارها قادر خواهند بود برنامههای تمرینی و توصیههای خواب را براساس دادههای واقعی هر کاربر شخصیسازی کنند. اطلاعات مورد نیاز از گجتهای پوشیدنی، گوشی و لوازم خانگی هوشمند جمعآوری میشود تا دید جامعتر و دقیقتری از وضعیت سلامت روزانه کاربر فراهم شود.
سامسونگ هدف نهایی این برنامه را کاهش ریسک ابتلا به بیماریهای مزمن جدی از جمله مشکلات قلبی، دیابت و برخی اختلالات متابولیک اعلام کرده است. سیستم هوش مصنوعی با بررسی روندهای بلندمدت، رفتارهای پرخطر کاربر را شناسایی میکند و توصیههایی برای کاهش این خطر ارائه میدهد که شامل اصلاح الگوی خواب، افزایش فعالیت بدنی و بهبود رژیم غذایی میشود.
سامسونگ قصد دارد نسل بعدی گلکسی واچ و گلکسی رینگ را طوری طراحی کند که فراتر از شمارش گام و نظارت بر ضربان قلب عمل کنند و نقش فعال در پیشگیری از مشکلات سلامت ایفا کنند، بهگونهای که کاربران و خانوادههایشان بتوانند با بهرهگیری از دادهها، تصمیمات آگاهانه و مؤثری درباره سبک زندگی و مراقبتهای بهداشتی خود اتخاذ کنند.
سامسونگ هنوز زمانبندی مشخصی برای انتشار عمومی این قابلیتها اعلام نکرده و تنها گفته است که نسخههای آزمایشی در بازارهای محدود عرضه میشوند تا دقت الگوریتمها سنجیده و بازخورد کاربران جمعآوری شود و ملاحظات مربوط به حریم خصوصی بررسی گردد.
سامسونگ تأکید کرده که اجرای کامل این برنامه نیازمند همکاری نزدیک با متخصصان مغز و اعصاب، روانپزشکان و نهادهای قانونگذار حوزه سلامت است و وعده داده که طراحی این قابلیتها مطابق با استانداردهای سختگیرانه حریم خصوصی و امنیت داده خواهد بود. اطلاعات حساس سلامت بهصورت رمزگذاریشده ذخیره و پردازش میشوند و کاربران کنترل کامل و شفاف بر نوع دادههای بهاشتراکگذاشتهشده خواهند داشت.