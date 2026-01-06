قدرتمندترین روش برای تقویت عملکرد مغز و محافظت آن در برابر زوال عقل

دکتر فرزاد روشن ضمیر، متخصص و مشاور تغذیه می‌گوید: پیاده روی همراه با تمرینات قدرتی، یک دفاع قدرتمند برای مغز ایجاد می‌کند و باعث تقویت حافظه، تمرکز و چابکی ذهنی می‌شود. مطالعات نشان داده است که پیاده روی منظم باعث افزایش جریان خون و تحویل اکسیژن و مواد مغذی ضروری به مغز می‌شود و به این روش از عملکرد و رشد نورون‌های عصبی و سلول‌های مغزی پشتیبانی می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد، پیاده روی با سرعت متوسط ​​به مدت ۳۰ دقیقه در روز می‌تواند خطر ابتلا به آلزایمر را تا ۴۵ درصد کاهش دهد. همچنین انجام تمرینات قدرتی، پارامترهای متابولیکی مانند حساسیت به انسولین را بهبود می بخشد و التهاب را کاهش می‌دهد که هر دو نقش مهمی در خطر زوال عقل دارند. این شکل از ورزش همچنین باعث آزاد شدن اندورفین‌ها می‌شود که با کاهش علائم افسردگی و اضطراب بر سلامت روان تأثیر می‌گذارد. تمرینات مقاومتی مانند بلند کردن دمبل یا استفاده از نوارهای مقاومت هفته ای دوبار می‌توانند یک منطقه مهم مغز که در پردازش حافظه دخیل است را فعال کنند.

پیاده‌روی‌ صبحگاهی را از دست ندهید

یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تقویت عملکرد مغز و محافظت آن در برابر زوال عقل در پای افراد است. دکتر روشن ضمیر ضمن اشاره به اینکه راه رفتن و پیاده روی همراه با تمرینات قدرتی به عنوان یک پادزهر طبیعی و در دسترس برای پیشگیری از بروز پیری شناختی تأیید شده و یک سپر قدرتمند در برابر بیماری آلزایمر است می‌گوید: طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده، پیاده روی‌های صبحگاهی یک مزیت دوگانه را ارائه می‌دهند، تقویت عملکرد مغز از طریق ورزش و قرار گرفتن در معرض نور طبیعی که با سنتز ویتامین دی به عملکرد بهتر اعصاب کمک می‌کند و اغلب متخصصان پیاده روی‌های صبحگاهی را برای تقویت هوشیاری ذهنی توصیه می‌کنند.

