راهنمای استعلام یارانه ۴ میلیونی

اگر یارانه ۴ میلیونی برایتان واریز نشده، این ۳ روش استعلام را تست کنید. آموزش اعتراض به دهک‌بندی و چک کردن موجودی.

دولت چهاردهم در اقدامی بی‌سابقه برای جبران شوک‌های ارزی، طرح واریز اعتبار ۴ میلیون تومانی خرید کالا را برای ۸۰ میلیون نفر کلید زد. اما گزارش‌های مردمی حاکی از سردرگمی گسترده در نحوه دریافت و استعلام این اعتبار است. پول کجاست و چگونه خرج می‌شود؟

پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و نگرانی از کوچک شدن سفره مردم، دولت از طرح جایگزین «سبد کالای ۴ میلیونی» رونمایی کرد.

طبق اعلام وزارت رفاه، این اعتبار شامل تمام خانوارهای دهک اول تا نهم می‌شود. با این حال، تغییرات ناگهانی در سیستم دهک‌بندی، میلیون‌ها نفر را غافلگیر کرده است.

چرا پیامک واریز کالابرگ نیامد؟

بسیاری از شهروندان می‌گویند با وجود اینکه درآمد بالایی ندارند، اعتبار برایشان شارژ نشده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۳ دلیل اصلی برای این موضوع وجود دارد:

پایگاه رفاه ایرانیان در دی ماه ۱۴۰۴ به‌روزرسانی شده است. اگر اخیراً خودرو خریده‌اید، تراکنش بانکی بالا داشته‌اید یا در قرعه‌کشی خودرو برنده شده‌اید، سیستم به صورت خودکار دهک شما را بالا برده (مثلاً از ۵ به ۸ یا ۱۰) و مشمول دریافت نشده‌اید.

عدم دریافت پیامک به معنی عدم واریز نیست. ملاک اصلی، موجودی در سیستم است (که در ادامه روش چک کردن آن را می‌گوییم).

کسانی که سال‌های قبل از دریافت یارانه انصراف داده بودند، در این طرح هم به صورت پیش‌فرض حذف شده‌اند.

از کجا بفهمیم اعتبار ۴ میلیونی داریم یا نه؟ ۳ روش قطعی برای استعلام موجودی کالابرگ

برای اینکه مطمئن شوید پول در حسابتان هست یا خیر، منتظر پیامک نباشید. از این روش‌ها استفاده کنید:

روش ۱: کد دستوری (سریع‌ترین راه بدون اینترنت)

با سیم‌کارتی که به نام سرپرست خانوار است، کد زیر را شماره‌گیری کنید:

#1463*500* (ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع)

در منوی باز شده، گزینه «موجودی یارانه» و سپس «کالابرگ» را انتخاب کنید تا مبلغ دقیق اعتبار به شما نمایش داده شود.

روش ۲: اپلیکیشن «شما» (هوشمند)

برنامه «شما» (شبکه ملی اعتبار) را نصب کنید. این برنامه علاوه بر نمایش موجودی، موقعیت مکانی فروشگاه‌های اطراف شما که این طرح را قبول می‌کنند، روی نقشه نشان می‌دهد.

روش ۳: سامانه اینترنتی

به سایت رسمی حمایت به آدرس hemayat.sfara.ir مراجعه کنید و با وارد کردن کد ملی سرپرست، وضعیت مشمولیت خود را ببینید.

این ۴ میلیون را کجا و چطور خرج کنیم؟

این اعتبار قابل برداشت نقدی نیست و فقط برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اعتبار دارد. شما می‌توانید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای متصل به طرح مراجعه کنید:

فروشگاه‌های زنجیره‌ای: افق کوروش، جانبو، رفاه، هفت، دیلی‌مارکت و گندم.

سوپرمارکت‌های محلی: مغازه‌هایی که بارکدخوان طرح کالابرگ دارند (در برنامه «شما» مشخص هستند).

لیست اقلام مجاز برای خرید

گروه پروتئین گروه لبنیات گروه غلات و روغن گوشت قرمز (منجمد) شیر کم‌چرب برنج گوشت مرغ پنیر (یو‌اف) روغن مایع تخم‌مرغ ماست (دبه‌ای) ماکارونی حبوبات – قند و شکر

نیازی نیست تمام ۴ میلیون تومان را یکجا خرید کنید. این اعتبار تا پایان ماه اعتبار دارد و می‌توانید در چند نوبت خرید کنید.

جزو جاماندگان کالابرگ هستید؟ این ۳ مرحله را برای اعتراض طی کنید

اگر معتقدید دهک‌بندی شما اشتباه است و باید مشمول می‌شدید، به هیچ‌وجه به دفاتر پیشخوان یا ادارات دولتی مراجعه حضوری نکنید.

تنها راه رسمی اعتراض، ثبت درخواست در سامانه hemayat.mcls.gov.ir است.

در این سامانه می‌توانید ریز تراکنش‌های بانکی و دلیل بالا رفتن دهک خود را مشاهده کرده و دکمه «ثبت اعتراض» را بزنید. بررسی اعتراضات معمولاً بین ۱ تا ۳ ماه زمان می‌برد.

هشدار امنیتی بسیار مهم

کلاهبرداران در کمین هستند!

هیچ پیامکی از سمت دولت با سرشماره‌های شخصی (مثل 0912…) ارسال نمی‌شود.

برای دریافت کالابرگ نیاز به پرداخت هیچ وجهی یا کلیک روی لینک‌های ناشناس نیست.

مراقب پیامک‌هایی با عنوان «ثبت نام جاماندگان کالابرگ» باشید؛ این لینک‌ها بدافزار هستند و حساب بانکی شما را خالی می‌کنند.

منبع شهر بورس

انتهای پیام/