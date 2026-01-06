قیمت درهم امارات امروز سه شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۱۶ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
391,710
|
بالاترین قیمت روز
|
391,990
|
پایین ترین قیمت روز
|
375,270
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|5.450
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%2.87
|
نرخ بازگشایی بازار
|
375,270
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۶ دی
|
نرخ روز گذشته
|
375,790
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%4.24
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
15.920