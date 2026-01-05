ضربه پلیس به اغتشاشگران در تهران + فیلم
مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیرشده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران را شناسایی کنند.
در بازرسی از مخفیکاه این متهمین ، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمبهای دستساز کشف و ضبط شد که نشاندهنده برنامهریزی عناصر دستگیرشده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بود.
این اقدام قاطع و پیشدستانه پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماض با عوامل ناامنکننده، بار دیگر اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس پایتخت در مقابله با هرگونه تهدید امنیتی را به اثبات رساند.