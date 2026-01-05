نجم الدین شریعتی : من دچار لکنت زبان بسیار شدیدی شدم! + فیلم
نجم الدین شریعتی، چهره شناخته شده تلویزیون، در برنامه «اقیانوس آرام» از تجربهای خاص در کودکی خود پرده برداشت.
او در این برنامه با اشاره به مشکلاتی که در دوران کودکی با آن مواجه بوده، گفت: «هیچ وقت فکر نمیکردم روزی به جایگاهی که اکنون در آن هستم، برسم. شاید برای شما شگفتانگیز باشد اما من، زمانی که سه یا چهار ساله بودم، با وجود اینکه میدانستم میتوانم صحبت کنم، توانایی درستی در بیان کلمات نداشتم. من به لکنت زبان بسیار شدیدی دچار بودم. وقتی میخواستم درخواست آب کنم از مادرم، فقط میتوانستم بگویم "آ" و هرگز نمیتوانستم به "ب" برسم.»
تلاش خانواده برای غلبه بر مشکل
وی در ادامه صحبتهایش از حمایت خانوادهاش برای پشت سر گذاشتن این چالش سخن گفت و افزود: «هرکدام از ما ممکن است در زندگی با مشکلاتی مواجه شویم که ما را زمینگیر کند، اما این مشکل برای من به این معنا نبود که متوقف شوم. خانوادهام تمام تلاش خود را کردند تا من این مشکل را پشت سر بگذارم. آنها به پزشکان متعددی مراجعه کردند و روشهای مختلفی را امتحان کردند.»
راهبردی جالب برای مقابله با لکنت
نجم الدین شریعتی همچنین به خاطرهای از توصیه یکی از پزشکان اشاره کرد و بیان داشت: «یکی از پزشکان از من خواست هر وقت بیکار بودم، جلوی آینه بنشینم و با خودم صحبت کنم. این کار برای من آغاز یک تغییر شد. خانه دوران کودکیام در همسایگی مسجد بود و من در شبهای محرم، اذانها و سخنرانیها را به خاطر میسپردم و بعد، مقابل آینه مینشستم و سخنرانی میکردم. حتی گفتن "بسم الله الرحمن الرحیم" برایم نیم ساعت طول میکشید، اما تسلیم نمیشدم.»
تشویق مادربزرگ؛ یک انگیزه دلگرمکننده
او همچنین از تاثیر مثبتی که حمایت مادربزرگش در زندگیاش داشت، صحبت به میان آورد و گفت: «من یک مادربزرگ مهربان داشتم که خدا او را رحمت کند. او همیشه به من میگفت چرا فقط جلوی آینه صحبت میکنی؟ بیا و برای من حرف بزن. این تشویقها برای من یک انگیزه دلگرمکننده بود و باعث شد بیشتر تمرین کنم. من هم خوشحالم که این مسیر را بدون تسلیم شدن ادامه دادم.»