نجم الدین شریعتی : من دچار لکنت زبان بسیار شدیدی شدم! + فیلم

او در این برنامه با اشاره به مشکلاتی که در دوران کودکی با آن مواجه بوده، گفت: «هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی به جایگاهی که اکنون در آن هستم، برسم. شاید برای شما شگفت‌انگیز باشد اما من، زمانی که سه یا چهار ساله بودم، با وجود اینکه می‌دانستم می‌توانم صحبت کنم، توانایی درستی در بیان کلمات نداشتم. من به لکنت زبان بسیار شدیدی دچار بودم. وقتی می‌خواستم درخواست آب کنم از مادرم، فقط می‌توانستم بگویم "آ" و هرگز نمی‌توانستم به "ب" برسم.»

تلاش خانواده برای غلبه بر مشکل

وی در ادامه صحبت‌هایش از حمایت خانواده‌اش برای پشت سر گذاشتن این چالش سخن گفت و افزود: «هرکدام از ما ممکن است در زندگی با مشکلاتی مواجه شویم که ما را زمین‌گیر کند، اما این مشکل برای من به این معنا نبود که متوقف شوم. خانواده‌ام تمام تلاش خود را کردند تا من این مشکل را پشت سر بگذارم. آنها به پزشکان متعددی مراجعه کردند و روش‌های مختلفی را امتحان کردند.»