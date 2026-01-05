استایل مادورو در جهان نایاب شد! + عکس
گرمکنی که بر تن رئیس جمهور ونزوئلا بود، شباهت بسیار زیادی به گرمکنهای رئال مایورکا دارد و در فروشگاههای نایکی نیز نایاب شده است.
از ونزوئلا تا لالیگا؛ یک گرمکن خاکستری که ناگهان به تیتر اول رسانهها تبدیل شد. داستان از جایی آغاز شد که تصویری از نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، پس از بازداشت توسط ایالات متحده منتشر شد؛ تصویری که او را با یک گرمکن خاکستری نایکی، در حال انتقال تحت الحمایه نیروهای آمریکایی نشان میداد. این عکس که از سوی دونالد ترامپ منتشر شد، خیلی زود فراتر از یک قاب سیاسی رفت و به پدیدهای ویروسی در شبکههای اجتماعی و رسانههای بینالمللی تبدیل شد.
آنچه این تصویر را خاصتر کرد، نه خود بازداشت، بلکه لباسی بود که مادورو به تن داشت. رسانه اسپانیایی مارکا در گزارشی با عنوان «از ونزوئلا تا لالیگا: گرمکن ویروسی مادورو همان لباسی است که رئال مایورکا میپوشد» به نکتهای جالب اشاره کرد؛ اینکه این گرمکن دقیقاً همان مدلی است که تیم لالیگایی رئال مایورکا اسپانیا، در مسابقات رسمی از آن استفاده میکند. تنها تفاوت، نبود نشان باشگاه روی نسخهای است که مادورو پوشیده بود.
طبق گزارش مارکا، این گرمکن خاکستری با جزئیات مشکی، محصول برند نایکی است و از مواد بازیافتی تولید شده؛ نکتهای که خود بهتنهایی در روایت رسانهای غرب اهمیت دارد. در نسخه باشگاهی، لوگوی رئال مایورکا روی سینه دوخته شده، اما از نظر طراحی، رنگ و برش، دو لباس تقریباً کاملاً یکسان هستند. قیمت این ست هم جالب توجه است؛ کاپشن بهصورت جداگانه با قیمت ۹۹.۹۹ یورو و شلوار با قیمت ۵۵.۹۹ یورو عرضه میشود و مجموعاً برای خرید کامل این گرمکن باید ۱۵۵.۹۸ یورو پرداخت کرد.
انتشار این تصویر، واکنشی زنجیرهای به دنبال داشت. تنها در عرض چند ساعت، این گرمکن در فروشگاه آنلاین نایکی ناموجود شد. کاربران شبکههای اجتماعی با لحنی طنزآمیز به شباهت پوشش رئیسجمهور ونزوئلا با بازیکنان مایورکا پرداختند و شوخیها، میمها و مقایسهها فضای مجازی را پر کرد. لباسی که تا پیش از این یک آیتم معمولی تمرینی در فوتبال اسپانیا بود، حالا بهواسطه یک اتفاق سیاسی، به سوژهای داغ در فرهنگ عامه تبدیل شد.
تب این ماجرا فقط به اسپانیا محدود نماند. مارکا گزارش میدهد که در برخی کشورها هنوز میتوان این گرمکن را در فروشگاههای فیزیکی پیدا کرد، اما با توجه به بازتاب گسترده جهانی بازداشت مادورو و وایرال شدن تصویر او، انتظار میرود موجودی باقیمانده هم در روزهای آینده به پایان برسد. این اتفاق نمونهای روشن از تأثیر همزمان سیاست و شبکههای اجتماعی بر بازار مصرف است؛ جایی که یک تصویر خبری میتواند مسیر عرضه و تقاضا را تغییر دهد.
فراتر از جنبه اقتصادی، این داستان لایه فرهنگی مهمی هم دارد. فوتبال لالیگا، حتی از طریق تیمی مانند رئال مایورکا که معمولاً در سایه غولهایی چون رئال مادرید و بارسلونا قرار دارد، ناخواسته وارد یک روایت جهانی شد. گرمکن مادورو نشان داد که چگونه مرز میان سیاست، ورزش و مد در عصر رسانههای دیجیتال باریکتر از همیشه شده است؛ یک لباس ورزشی میتواند همزمان نماد یک تیم فوتبال، ابزار مصرف روزمره و عنصر یک خبر سیاسی باشد.
در نهایت، همانطور که مارکا جمعبندی میکند، ماجرای گرمکن مادورو ثابت کرد که گاهی یک انتخاب ساده در پوشش میتواند به پدیدهای جهانی بدل شود. پدیدهای که سیاست بینالملل، فوتبال اسپانیا و صنعت مد را در یک قاب مشترک قرار میدهد و نشان میدهد چگونه دنیای امروز، از کوچکترین جزئیات، داستانهایی بزرگ میسازد؛ داستانی که احتمالاً هنوز هم ادامه خواهد داشت.