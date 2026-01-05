رابطه نزدیک بین زمستان و سکته مغزی

هوای سرد در فصل زمستان می تواند به صورت پنهانی خطر سکته مغزی را افزایش دهد. متخصصان تأکید دارند که آگاهی از نشانه های هشداردهنده و اقدام سریع برای درمان، می تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از آسیب های جدی داشته باشد. در ادامه به این موضوع می پردازیم.

با فرا رسیدن زمستان، معمولاً بیماری هایی نظیر سرماخوردگی، آنفلوانزا، درد مفاصل و احساس خستگی شدت می گیرند. اما در کنار این مشکلات رایج، سکته مغزی نیز می تواند به عنوان یک تهدید جدی، اما خاموش، مطرح شود. سکته های مغزی در فصل زمستان از نظر شدت بسیار خطرناک هستند، زیرا معمولاً به اشتباه با علائم بیماری های معمولی اشتباه گرفته می شوند. به همین دلیل اغلب از آن ها به عنوان «سکته های خاموش زمستانی» یاد می شود. زمستان چگونه خطر سکته مغزی را افزایش می دهد؟

در این فصل بدن برای حفظ دمای اصلی خود تلاش بیشتری می کند و این حالت می تواند منجر به تنگ شدن رگ های خونی شود. با کاهش فضای داخلی رگ ها، فشار خون افزایش می یابد. این فشار اضافی، به ویژه در افرادی که از مشکلات سلامتی رنج می برند، می تواند زمینه ساز ایجاد لخته خون شود.

همچنین فعالیت بدنی کمتر، کاهش مصرف آب و تغذیه نامناسب نظیر مصرف غذاهای پرنمک در ماه های سرد، عوامل دیگری هستند که موجب غلظت بیشتر خون و احتمال تشکیل لخته می شوند. ترکیب این موارد شرایط مناسبی برای وقوع سکته مغزی مهیا می کند.

چرا علائم سکته مغزی در زمستان مورد غفلت قرار می گیرند؟

دکتر نیشتا جین، متخصص نورولوژی، می گوید: «نشانه هایی نظیر بی حسی یا ضعف در صورت، دست ها یا پاها، مشکلات گفتاری، تاری دید، سردرد ناگهانی یا سردرگمی ممکن است از علائم هشداردهنده سکته مغزی باشند. اما بسیاری از افراد این علائم را به اشتباه به عوامل مرتبط با فصل سرد نسبت می دهند و نادیده می گیرند.»

دماهای پایین، کمبود نور و خواب ناکافی، اغلب با مسائل عادی فصلی ارتباط داده می شوند. با این حال، اگر علائم سکته مغزی به موقع شناسایی نشود، ممکن است فرد با عواقب جبران ناپذیری روبه رو شود. به گفته دکتر جین: «در درمان سکته مغزی، هر دقیقه اهمیت دارد و هر گونه تأخیر می تواند باعث خسارت دائمی به مغز شود.»

چه افرادی بیشتر در خطر سکته مغزی قرار دارند؟

اگرچه سکته مغزی ممکن است هر فردی را تحت تأثیر قرار دهد، برخی افراد در زمستان در معرض خطر بیشتری هستند. به گفته دکتر جین، افرادی که فشار خون بالا، دیابت یا بیماری قلبی دارند یا قبلاً سکته کرده اند، باید در فصل زمستان مراقبت بیشتری انجام دهند.

افراد سالمند، سیگاری ها و آن هایی که از چکاپ های پزشکی خود غافل هستند نیز در خطر بیشتری قرار دارند.

روش FAST و تشخیص سریع سکته مغزی

دکتر جین توصیه می کند از تکنیک FAST برای شناسایی سریع سکته مغزی استفاده کنید:

• F: افتادگی صورت – یک طرف صورت ممکن است بی حس یا افتاده باشد.

• A: ضعف بازو – عدم توانایی در بلند کردن یک بازو یا ضعف ناگهانی در آن.

• S: مشکل در گفتار – صحبت ممکن است بریده بریده یا نامفهوم شود.

• T: زمان – فوراً با اورژانس تماس بگیرید.

دکتر جین هشدار می دهد که هر دقیقه در سکته مغزی حیاتی است و تأخیر در مراجعه به پزشک می تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.

آیا می توان از سکته مغزی در زمستان پیشگیری کرد؟

سکته مغزی زمستانی ممکن است خاموش باشد اما نه به این دلیل که نادر است، بلکه به این دلیل که علائم اولیه معمولا در پس مشکلات فصلی پنهان می شوند. دکتر جین پیشنهاد می کند که با رعایت موارد زیر می توان از خطر سکته مغزی جلوگیری کرد:

• بدن را گرم نگه دارید.

• فعالیت بدنی مناسب داشته باشید.

• فشار خون و قند را تحت کنترل قرار دهید.

• مصرف کافی آب و رعایت مصرف داروهای تجویزشده را جدی بگیرید.

او همچنین تأکید می کند که آگاهی و اقدام سریع برای درمان از اهمیت بالایی برخوردار است. هرگونه تغییر ناگهانی عصبی را جدی بگیرید و فوراً به پزشک مراجعه کنید، زیرا مداخله های سریع می توانند از پیامدهای جدی سکته مغزی جلوگیری کنند.

جمع بندی

سکته مغزی در زمستان به دلیل علائم کمرنگ و شباهت به مشکلات فصلی رایج، اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. با این حال، اطلاع از نشانه ها و اقدام سریع پزشکی نه تنها می تواند جان انسان ها را نجات دهد، بلکه از ناتوانی های طولانی مدت نیز جلوگیری خواهد کرد.

