فرصت طلایی برای نجات از سکته مغزی چقدر است؟
یک کارشناس آموزش اورژانس، ضمن اشاره به نشانهها و راهکارهای شناسایی بهموقع علائم سکته مغزی گفت: برای نجات جان فردی با علائم سکته قلبی حداکثر چهار ساعت و نیم فرصت دارید تا فرد را به مراکز تخصصی برسانید.
سکته مغزی همچنان یکی از علل اصلی ناتوانی و مرگومیر در کشور محسوب میشود و آگاهی عمومی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش عواقب جبرانناپذیر این عارضه داشته باشد.
محسن حسنزاده، کارشناس آموزش اورژانس در تشریح علائم سکته مغزی گفت: سکته مغزی زمانی رخ میدهد که خونرسانی به بخشی از مغز به دلیل پارگی یا انسداد عروق مختل شود؛ بنابراین افراد باید با بهخاطر سپردن کلمه انگلیسی FAST نسبت به تشخیص فوری علائم اقدام کنند. زیرا این کلمه کمک میکند تا علاوه بر شناسایی در اقدامات به موقع برای بیماری موفق عمل کنند.
وی ادامه داد: کلمه F مخفف و یاد آور Face به معنی صورت است و افتادگی یکطرفه صورت را نشان میدهد. کلمه A مخفف Arm بازو است که ضعف یا عدم تعادل در قدرت دستها را اعلام میکند. کلمه S مخفف Speech صحبت است و به مشکلات ناگهانی در تکلم یا درک کلمات را اشاره میکند. در نهایت، T مخفف Time کلمه زمان است که بر ضرورت انتقال سریع بیمار به مرکز درمانی تأکید دارد.
حسنزاده تصریح کرد: از زمان بروز علائم، حداکثر سه و نیم تا چهار و نیم ساعت فرصت داریم تا بیمار را به بیمارستانهای مجهز برسانیم. بهترین اقدام، تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ است تا پروتکل ۷۲۴ برای انتقال سریع و درمان مؤثر فعال شود. باید تا رسیدن نیروهای امدادی، از حرکت دادن بیمورد بیمار خودداری شده و هیچ ماده خوراکی یا نوشیدنی به او داده نشود.