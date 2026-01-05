درگذشت چاق ترین مرد جهان: واقعیات زندگی مردی با ۵۹۰ کیلوگرم وزن

خبر فوت سنگین ترین مرد جهان توسط پزشک او، خوزه آنتونیو کاستانِدا، تأیید شد. بنا بر گزارش های پزشکی، چند روز پیش از این حادثه، وضعیت جسمانی خوان فرانکو بحرانی شده بود. این رویداد در تاریخ ۲۴ دسامبر و در ایالت آگواسکالینتس مکزیک رخ داد.

سنگین ترین مرد جهان چگونه شهرت یافت؟

خوان فرانکو در سال ۲۰۱۷، در حالی که ۳۲ سال داشت، به دلیل وزن ۵۹۰ کیلوگرم به عنوان سنگین ترین مرد جهان شناخته شد. او به دلیل اضافه وزنی شدید، بیشتر ساعات روز را در بستر سپری می کرد. جابجایی او نیازمند کمک هشت مرد قوی هیکل بود و برای نیازهای روزمره مجبور بود از پوشک استفاده کند.

تلاش بی پایان برای کاهش وزن

خوان در گفت وگویی با موسسه رکوردهای جهانی گینس اظهار داشت که بدنش از کنترل او خارج شده بود و با وجود رژیم های متعدد، نتیجه ای نمی گرفت. با این حال، در همان سال او مصمم شد که شرایط زندگی اش را تغییر دهد و تحت برنامه درمانی فشرده ای به رهبری پزشک معالج خود قرار گرفت.

این برنامه شامل رژیم غذایی مدیترانه ای و دو جراحی چاقی بود. ابتدا عمل اسلیو معده و سپس عمل بای پس معده بر روی او انجام شد. نتیجه این تلاش ها کاهش چشمگیر وزن او بود، به طوری که تقریباً نیمی از وزن بدنش را از دست داد و ظاهرش تغییر قابل توجهی کرد.

تحولات بعد از جراحی

تا سال ۲۰۱۹، خوان موفق شد یک سوم از وزن خود را کاهش دهد و در مجموع حدود ۳۳۰ کیلوگرم از دست بدهد. در سال ۲۰۲۳، وزن او به ۲۶۰ کیلوگرم رسید. او در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی Telemundo مکزیک گفت که توانایی انجام امور ساده مانند بلند کردن دست ها و حرکت مستقل را بازیافته و این تغییرات زندگی او را دگرگون کرده اند.

مشکلات سلامتی همراه با چاقی

در حین بستری شدن، مشکلاتی چون دیابت نوع دو، اختلال عملکرد تیروئید، فشار خون بالا و تجمع مایعات در ریه ها در او تشخیص داده شد. مشکلات وزن او از کودکی آغاز شده بود؛ به طوری که در سن شش سالگی وزنش به ۶۳.۵ کیلوگرم رسید و یک آسیب دیدگی در نوجوانی باعث شد وزنش در ۱۷ سالگی به ۲۲۹ کیلوگرم برسد.

نجات از کووید-۱۹

خوان در سال ۲۰۲۰ توانست از ابتلا به کووید-۱۹ جان سالم به در برد، با وجود این که سابقه سلامت او را در معرض خطر بیشتری قرار می داد.

تأثیر تقابل با چاقی

پزشک معالج خوان، پرونده او را چالش برانگیز ارزیابی کرد، اما تأکید داشت که این مثال بارز باعث افزایش آگاهی درباره چاقی به عنوان یک بیماری شد؛ شرایطی که نیازمند همدلی و مداخلات پزشکی تخصصی است.

خوزه آنتونیو کاستانِدا درگذشت خوان فرانکو را به خانواده او تسلیت گفت و بر نقش مثبت او در الهام بخشی به دیگران برای مقابله با مشکلات سلامتی تأکید کرد.

منبع رکنا

