قیمت درهم امارات امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۱۵ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
375,790
|
بالاترین قیمت روز
|
377,150
|
پایین ترین قیمت روز
|
372,410
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|3.820
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%0.34
|
نرخ بازگشایی بازار
|
373,260
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۵ دی
|
نرخ روز گذشته
|
369,660
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.66
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
6.130