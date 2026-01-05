خبرگزاری کار ایران
قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1737496
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:دوشنبه ۱۵ دی

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

1,055

بالاترین قیمت روز

1,059

پایین ترین قیمت روز

1,045

بیشترین مقدار نوسان روز

 10

درصد بیشترین نوسان روز

%0.28

نرخ بازگشایی بازار

1,048

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۱۵ دی

نرخ روز گذشته

1,055

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
