یخچال تازه شرکت جنرال استیل مجهز به یک دستیار آشپزخانه است که در نمایشگاه CES 2026 نمایش داده خواهد شد. یخچال مذکور استفاده از اسکنر بارکد داخلی قادر به اضافه کردن اقلام به لیست خرید علاقمندان است.از این طریق، اضافه کردن سریع و دقیق اقلام به فهرست خرید قابل اشتراک‌گذاری در برنامه SmartHQ GE ممکن می‌شود.

کاربران می‌توانند هنگام خرید حضوری به آن فهرست مراجعه کرده یا آن را با استفاده از سرویس خرید و تحویل آنلاین مواد غذایی اینستاکارت همگام‌سازی کنند و اقلام را تحویل بگیرند تا نیاز خود به مراجعه حضوری برای خرید مواد غذایی را به طور کامل حذف کنند.

در داخل یخچال، یک نوار LED توکار با دوربین داخلی نصب شده که می‌تواند عکس‌های فوری از کشوهای کوچک را با تمرکز بر گران‌ترین و فاسدشدنی‌ترین اقلام تهیه و ارائه کند.این ویژگی «FridgeFocus» نام دارد و با این کار می‌توان مانع از خرید بیش از حد محصولات فاسدشدنی شد که ممکن است از قبل در یخچال شما انباشته شده باشد. از این طریق خواهید فهمید که کدام مواد فاسدشدنی ممکن است زودتر خراب شوند.

علاوه بر این امکانات هوشمند، یخچال GE Profile دارای چهار در از جنس استیل ضد زنگ بوده و از فضای ذخیره‌سازی در دو طرف در و یک کشو با قابلیت تنظیم دما برخوردار است. این یخچال همچنین دارای یک صفحه نمایش لمسی ۸ اینچی برای مشاهده دستور العمل‌ها یا شرایط آب و هوایی فعلی و میکروفون‌هایی برای پذیرش دستورات صوتی است. آبسردکن یخچال هم به اندازه کافی هوشمند است تا با استفاده از سنسورهای داخلی، ظرف را با مقدار دقیق آب پر کند.

یخچال هوشمند GE Profile با دستیار آشپزخانه از فروردین سال آینده با قیمت ۴۸۹۹ دلار در دسترس خواهد بود.

منبع انگجت

انتهای پیام/