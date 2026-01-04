خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معده هر ۳ تا ۴ روز یک‌بار نوسازی می‌شود!

معده هر ۳ تا ۴ روز یک‌بار نوسازی می‌شود!
کد خبر : 1737284
لینک کوتاه کپی شد.

این نوسازی یک فرآیند طبیعی و ضروری است تا معده از آسیب‌های شیمیایی و مکانیکی محافظت شود.

پوشش داخلی معده (به‌ویژه اپیتلیوم مخاطی) یکی از سریع‌ترین بافت‌های تجدیدشونده در بدن انسان است، چون دائماً در معرض اسید قوی و آنزیم‌های گوارشی قرار دارد و باید از آسیب به خود جلوگیری کند.

این نوسازی یک فرآیند طبیعی و ضروری است تا معده از آسیب‌های شیمیایی و مکانیکی محافظت شود.

بدن برای این کار از سلول‌های بنیادی استفاده می‌کند که دائماً سلول‌های جدید می‌سازند و جایگزین سلول‌های قدیمی می‌کنند.

چگونه معده خودش را نوسازی می‌کند؟

پوشش مخاطی

نرخ نوسازی واقعی

سلول‌های مختلف در معده عمر متفاوت دارند

چرا معده نیاز به این نوسازی سریع دارند؟

پوشش داخلی معده در برابر اسید و آنزیم‌ها محافظت می‌کند.

سلول‌های بنیادی در دیواره معده دائماً سلول‌های جدید تولید می‌کنند تا بخش‌های آسیب‌دیده ترمیم شود.

اگر این بازسازی مختل شود، خطر زخم معده، التهاب مزمن (گاستریت) و حتی سرطان افزایش می‌یابد.

 

منبع چندثانیه
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی