پوشش داخلی معده (به‌ویژه اپیتلیوم مخاطی) یکی از سریع‌ترین بافت‌های تجدیدشونده در بدن انسان است، چون دائماً در معرض اسید قوی و آنزیم‌های گوارشی قرار دارد و باید از آسیب به خود جلوگیری کند.

این نوسازی یک فرآیند طبیعی و ضروری است تا معده از آسیب‌های شیمیایی و مکانیکی محافظت شود.

بدن برای این کار از سلول‌های بنیادی استفاده می‌کند که دائماً سلول‌های جدید می‌سازند و جایگزین سلول‌های قدیمی می‌کنند.

چگونه معده خودش را نوسازی می‌کند؟

پوشش مخاطی

نرخ نوسازی واقعی

سلول‌های مختلف در معده عمر متفاوت دارند

چرا معده نیاز به این نوسازی سریع دارند؟

پوشش داخلی معده در برابر اسید و آنزیم‌ها محافظت می‌کند.

سلول‌های بنیادی در دیواره معده دائماً سلول‌های جدید تولید می‌کنند تا بخش‌های آسیب‌دیده ترمیم شود.

اگر این بازسازی مختل شود، خطر زخم معده، التهاب مزمن (گاستریت) و حتی سرطان افزایش می‌یابد.

