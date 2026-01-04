خبرگزاری کار ایران
خانه جدید مادورو کجاست؟/ «جهنم روی زمین» برای چهره‌های مشهور

نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ربوده شده ونزوئلا به بازداشتگاهی در نیویورک منتقل شده‌است که تاکنون بارها میزبان چهره‌های مشهور و شناخته شده در آمریکا بوده‌است و از آن به عنوان یکی از بدترین بازداشتگاه‌ها در آمریکا یاد می‌شود.

مرکز بازداشت متروپولیتن (MDC) در نیویورک که با واژه‌هایی نظیر «مشمئزکننده» و دارای شرایط «هولناک» توصیف شده است و اکنون نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ربوده شده ونزوئلا، در آن به‌سر می‌برد، فرسنگ‌ها با کاخ ریاست جمهوری او در کاراکاس فاصله دارد.

چهره‌های مشهوری که در مرکز بازداشت متروپولیتن نگهداری شدند

این بازداشتگاه فدرال پیش از این محل نگهداری چهره‌هایی چون «آر کلی» (خواننده)، «مارتین شکرلی» (مشهور به برادر داروساز)، «گیلین ماکسول» (شریک جفری اپستین مجرم جنسی و قاچاقچی انسان)، «سم بنکمن-فرید» (نابغه سابق ارزهای دیجیتال) و «فتی واپ» (رپر) بوده است.

در حال حاضر، «اسماعیل ال مایو زامبادا گارسیا»، رهبر مظنون یک کارتل مواد مخدر، در انتظار محاکمه به اتهام قتل و قاچاق مواد مخدر در آنجا نگهداری می‌شود.

بازداشتگاه بدنام

بازداشتگاه متروپولیتن بروکلین که به دلیل شرایط بد معیشتی، کمبود پرسنل، خشونت میان زندانیان و قطعی برق بدنام است، در حال حاضر تنها مرکز اصلاح و تربیت فدرال در بزرگترین شهر آمریکا (نیویورک) است.

قبلا بازداشتگاه منهتن در شهر نیویورک مرکز نگهداری دیگر بازداشت شدگان بود، اما اداره فدرال زندان‌ها، مجتمع منهتن خود را مدت کوتاهی پس از خودکشی جفری اپستین (سرمایه‌دار متهم به قاچاق جنسی) در سال ۲۰۱۹ تعطیل کرد.

این مرکز که در دهه ۱۹۹۰ برای رفع ازدحام بیش از حد در زندان‌های نیویورک ساخته شد، زندانیانی را که در انتظار محاکمه در دادگاه‌های فدرال بروکلین و منهتن هستند، در خود جای می‌دهد.

مایکل کوهن، وکیل و کارچاق‌کن پیشین ترامپ که مدتی در این بازداشتگاه نگهداری شده‌است قبلا در مورد این بازداشتگاه به سی‌ان‌ان گفت: «او روی یک تخت فولادی با تشکی به ضخامت یک و نیم اینچ (حدود ۴ سانتی‌متر)، بدون بالش، در سلولی ۸ در ۱۰ فوتی (حدود ۷ متر مربع) بیدار می‌شود که اطمینان می‌دهم مشمئزکننده است.»

خانه جدید مادورو کجاست؟/ «جهنم روی زمین» برای چهره‌های مشهور

زندانی که «جهنم روی زمین» توصیف شده است

طبق بیانیه مطبوعاتی اداره زندان‌ها، در ماه ژوئن ۲۰۲۴، یک زندانی که در انتظار محاکمه به اتهام حمل سلاح بود، توسط زندانی دیگری با ضربات چاقو کشته شد. یک ماه بعد، زندانی دیگری به نام ادوین کوردرو در جریان درگیری در زندان جان باخت. وکیل کوردرو به نیویورک تایمز گفت که موکلش «قربانی دیگری از زندان MDC بروکلین بود؛ زندانی شلوغ، بدون پرسنل کافی و رها شده که جهنم روی زمین است.»

در ژانویه ۲۰۱۹، قطعی طولانی‌مدت برق این مرکز را دچار بحران کرد و زندانیان را به مدت یک هفته در تاریکی مطلق و سرمای شدید شمال شرقی آمریکا رها کرد. این حادثه منجر به تحقیقات وزارت دادگستری شد تا مشخص شود آیا اداره زندان‌ها «برنامه‌های اضطراری مناسب» برای رسیدگی به شرایط زندگی زندانیان داشته است یا خیر. بر اساس شکایتی که از طرف زندانیان تنظیم شده بود، آن‌ها روزهای متوالی در سلول‌های خود محبوس بودند و مجبور به تحمل توالت‌های خراب و شرایط غیربهداشتی دیگر شدند.

اداره زندان‌ها تابستان ۲۰۲۳ با پرداخت در مجموع حدود ۱۰ میلیون دلار غرامت به ۱۶۰۰ زندانی به دلیل تحمل شرایط منجمدکننده و غیرانسانی ناشی از آن قطعی برق، با آن پرونده موافقت کرد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
