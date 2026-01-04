سقوط ناگهانی قیمت خودرو در راه است!

وی افزود: البته همیشه احتمالاتی وجود دارد. اگر نگاهی به گذشته و به‌ویژه بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ بیندازیم، می‌بینیم که در آن مقطع قیمت بسیاری از خودروها حتی تا دو برابر افزایش یافت. به عنوان مثال، خودروی KMC T8 که قیمت کارخانه‌ای آن حدود ۹۸۵ میلیون تومان بود، در بازار آزاد به بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. یا تیگو ۸ پرومکس که قیمت آن تا حدود ۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود؛ یعنی رشد قیمتی که از دو برابر هم عبور کرده بود.

جعفری ادامه داد: اما در همان مقطع اتفاق عجیب و مهمی رخ داد؛ حباب قیمت خودرو به‌یکباره تخلیه شد و بازار برای مدتی وارد فاز آرامش شد. در نتیجه این اتفاق، سرمایه‌های قابل‌توجهی از بین رفت. بسیاری از افرادی که با هدف سرمایه‌گذاری وارد بازار خودرو شده بودند، متضرر شدند؛ به‌طوری‌که کسانی که با ۴ میلیارد تومان دو دستگاه خودرو خریداری کرده بودند، پس از ریزش بازار، ارزش دارایی‌شان به اندازه قیمت کارخانه یک خودرو کاهش یافت.

این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه بازار خودرو ایران بازاری تکرارشونده است، گفت: تقریباً می‌توان هر مقطع زمانی از بازار خودرو را با سال‌هایی مانند ۹۷ یا ۹۸ مقایسه کرد، چرا که اتفاقات مشابهی در دوره‌های مختلف تکرار شده است. در شرایط فعلی نیز با توجه به تنش‌های موجود، بسیاری از افرادی که از بازار دلار و سکه جا مانده‌اند، به سمت سرمایه‌گذاری در بازار خودرو هجوم آورده‌اند و همین مسئله می‌تواند بار دیگر آسیب جدی به خود این افراد و به تعادل بازار وارد کند.

جعفری تصریح کرد: اگر قیمت ارز تا این اندازه افزایش پیدا نمی‌کرد احتمالاً بازار خودرو همچنان در رکود باقی می‌ماند و شاهد این التهابات نبودیم. اما اکنون برخی افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی یا برای ارتقای خودروی خود وارد بازار می‌شوند و همین موضوع باعث افزایش معاملات و نوسان قیمت‌ها شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال کاهش ناگهانی قیمت خودرو وجود دارد، گفت: چنین احتمالی وجود دارد، همان‌طور که در اسفند ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم؛ اما شرایط امروز تا حدی با آن مقطع متفاوت است. آن زمان نرخ ارز رشد قابل‌توجهی نداشت، اما قیمت خودرو به‌صورت روزانه افزایش می‌یافت و سرمایه‌های سرگردان از بازارهای دیگر وارد بازار خودرو شده بودند. نتیجه آن نیز شبیه به اتفاقی بود که در بازار بورس رخ داد و بسیاری از سرمایه‌گذاران متضرر شدند.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در حال حاضر نرخ ارز روند افزایشی دارد و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز نشان می‌دهد که احتمال تداوم این رشد وجود دارد. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که بازار خودرو حتماً با ریزش شدید قیمت مواجه خواهد شد. با این حال، تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران هیچ اتفاقی غیرممکن نیست و تحولات عجیب بارها رخ داده است.

جعفری در پایان تأکید کرد: بازار خودرو یک بازار مصرفی است و سرمایه‌گذاری در آن به‌طور قطع تصمیم اشتباهی محسوب می‌شود. خودرو کالایی سرمایه‌ای مانند طلا یا ارز نیست و حتی در صورت رشد قیمت نیز بازدهی آن قابل مقایسه با بازارهای سرمایه‌ای نیست. با این حال، برخی افراد به دلیل سودهای مقطعی ناشی از ثبت‌نام خودروها وارد این حوزه می‌شوند؛ در حالی که به خواب سرمایه و تأخیر طولانی در تحویل خودرو توجه نمی‌کنند. اگر این سرمایه در بازارهای دیگر به کار گرفته می‌شد، می‌توانست نقدشوندگی و بازدهی سریع‌تری داشته باشد. به همین دلیل، اگرچه برخی از این افراد از تجربه خود راضی هستند، اما بسیاری نیز متحمل زیان شده‌اند.