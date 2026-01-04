از رهن 280 میلیارد تومانی در فرشته تا شارژ 100 میلیونی در الهیه!

افزایش مداوم قیمت مسکن در سال‌های اخیر، مسیر خانه‌دار شدن را برای بسیاری از خانوارها سخت و اجاره‌نشینی را نیز به یکی از چالش‌های دشوار معیشتی تبدیل کرده است. رشد اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید و فشار سایر هزینه‌های زندگی، باعث شده تامین یک واحد مسکونی معمولی هم برای بخش بزرگی از جامعه به مساله‌ای جدی تبدیل شود.

اما در سوی دیگر بازار مسکن، تصویری کاملا متفاوت دیده می‌شود؛ بخشی از بازار که نه‌تنها از رکود و محدودیت تقاضا تاثیر چندانی نگرفته، بلکه با ارقام نجومی و امکانات خاص، شکل متفاوتی یافته است. تجارت‌نیوز در این گزارش، وضعیت اجاره خانه‌های لوکس تهران را بررسی کرده است.

اجاره‌های نجومی در ویترین بازار لوکس تهران

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی واحد مسکونی لوکس در تهران وجود دارد که با مبالغ بسیار بالا و نجومی اجاره داده می‌شوند. اجاره یک سال برخی از این واحدها، با قیمت خرید چند واحد مسکونی مناسب در مناطق متوسط شهری یا حتی خرید یک خانه بزرگ متراژ در برخی مناطق مرفه‌نشین برابری می‌کند. این واحدها عمدتا در مناطق شمالی تهران قرار دارند و با امکانات خاصی عرضه می‌شوند که آنها را از سایر املاک بازار مسکن کاملا جدا می‌کند.

آپارتمان‌های لوکس اجاره‌ای در تهران معمولا دارای مجموعه‌ای از امکانات خاص هستند؛ امکاناتی که در بسیاری از موارد بیشتر به هتل‌های پنج‌ستاره شباهت دارند؛ استخر، سونا و جکوزی، باشگاه و سالن ورزش اختصاصی، سالن اجتماعات، روف‌گاردن، لابی‌من ۲۴ ساعته و سیستم‌های امنیتی پیشرفته از جمله ویژگی‌های رایج این ساختمان‌هاست. در برخی پروژه‌ها، امکاناتی مانند سالن بیلیارد، رستوران و کافی‌شاپ اختصاصی نیز دیده می‌شود که بسته به ساختمان و پروژه، تنوع و سطح متفاوتی دارند.

قیمت اجاره خانه‌های لوکس در تهران چقدر است؟

قیمت اجاره این واحدهای لوکس، فاصله‌ای معنادار با بازار متعارف مسکن تهران دارد و ارقام اعلامی، از محدوده‌های رایج بازار کاملا خارج است. این اجاره‌ها عمدتا به‌صورت ودیعه‌های نجومی یا ترکیبی از ودیعه و اجاره ماهانه بسیار بالا تعیین می‌شوند و در بسیاری از آگهی‌ها، «قابل تبدیل بودن» مبلغ اجاره نیز مطرح شده است.

برای نمونه، یک واحد پنت‌هاوس ۹۵۰ متری در خیابان فرشته تهران با چهار اتاق خواب، ساخت سال ۱۴۰۳ و امکاناتی نظیر جکوزی، فرنیشر مبله، لابی‌من ۲۴ ساعته، مشاعات هتلینگ سالن اسکواش، سالن بیلیارد، سالن بولینگ و باشگاه ورزشی با ودیعه ۲۸۰ میلیارد تومانی اجاره داده می‌شود. شرایط اجاره این واحد به‌صورت قابل تبدیل نیز در نظر گرفته شده و امکان اجاره آن با ۸۰ میلیارد تومان ودیعه و ۶ میلیارد تومان اجاره ماهانه نیز وجود دارد.

در مورد دیگری، یک پنت‌هاوس تازه ساخت ۱۰۰۰ متری در منطقه زعفرانیه، با پنج اتاق خواب و برخوردار از امکانات استخر، لابی، مشاعات کامل و دیگر امکانات با ودیعه ۱۲۰ میلیارد تومانی برای اجاره یک ساله عرضه شده است. همچنین این واحد با شرایط اجاره قابل تبدیل نیز ارائه می‌شود و امکان اجاره آن با ۵۰ میلیارد تومان ودیعه و ۲.۱ میلیارد تومان اجاره ماهانه وجود دارد.

در نمونه‌ای دیگر، یک واحد تازه ساخت ۴۲۰ متری چهار خوابه واقع شده در منطقه محمودیه، سالانه ۶۵ میلیارد تومان اجاره داده می‌شود. از امکانات این واحد می‌توان به آشپزخانه فول فرنیش و مشاعات هتلینگ اشاره کرد. علاوه بر این، رقم اعلامی نیز قابل تبدیل است و امکان اجاره آن با ودیعه ۳۰ میلیاردی و اجاره ماهانه ۹۰۰ میلیون تومانی وجود دارد.

همچنین، یک واحد ۴۰۰ متری چهار خوابه در منطقه نیاوران تهران، با ودیعه ۵۰ میلیارد تومانی برای اجاره یک ساله عرضه شده است. این واحد از امکاناتی نظیر مشاعات کامل و هتلینگ، فول فرنیش، لابی، رستوران و کافی‌شاپ برخوردار است. افزون بر این، اجاره این واحد قابل تبدیل در نظر گرفته شده و امکان اجاره آن با ودیعه ۱۰ میلیارد تومانی و اجاره ماهانه ‍۱.۲ میلیارد تومانی وجود دارد.

شارژ ساختمان‌های لوکس تهران چقدر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد شارژ ماهانه در برخی ساختمان‌های لوکس تهران، خود به یکی از هزینه‌های نجومی اجاره تبدیل شده است؛ هزینه‌ای که در مواردی با اجاره یا حتی ودیعه یک واحد مسکونی در مناطق مرکزی شهر برابری می‌کند.

بر اساس این بررسی‌ها، شارژ ماهانه یک پنت‌هاوس ۱۰۰۰ متری در محله الهیه به حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. همچنین واحدهای ۴۰۰ متری و ۸۰۰ متری در یکی از برج‌های منطقه یک تهران نیز شارژ ماهانه ۱۰۰ میلیون تومانی دارند.

در نمونه‌ای دیگر، یک واحد ۵۳۰ متری در یکی از برج‌های باغ‌های فرشته تهران، ۵۵ میلیون تومان شارژ ماهانه دارد. شارژ ماهانه یکی از ساختمان‌های لوکس محله فرشته نیز حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

این ارقام نجومی نشان می‌دهد در بخش لوکس بازار مسکن، هزینه‌های جانبی اجاره‌بها، نه‌تنها قابل چشم‌پوشی نیست، بلکه به‌تنهایی می‌تواند تصویری روشن از فاصله عمیق این بخش از بازار با واقعیت معیشتی اکثر مستاجران ارائه دهد.

