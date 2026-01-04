خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همتی از پس مشکلات بانک مرکزی برمی آید؟

همتی از پس مشکلات بانک مرکزی برمی آید؟
کد خبر : 1737065
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران دانش آموخته اقتصاد کلان است و تجربه حضور قبلی در این سمت را دارد و اقتصادخوانده‌ای است که پیش از این سال‌ها در مسئولیت‌های مختلف اجرایی از رسانه گرفته تا ریاست کلی بیمه مرکزی، برخی از بانک‌های عامل و وزارت اقتصاد حضور داشته است.

روزنامه اطلاعات نوشت: این بار قطعاً با تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان این سمت بیگانه نیست و حتماً قرار است از تجارب طولانی گذشته خود در این مسیر سرنوشت ساز اقتصاد کشور بهره جوید.

پذیرش دوباره توسط رئیس کل جدید در شرایط نابسامان و اقتصاد بیمارگونه کشور، در شرایط انواع محدودیت‌های ناشی از تحریم های مختلف خارجی و سوء مدیریت داخلی که باعث تضعیف پول ملّی، چندگانگی و افزایش روزافزون نرخ ارز و کاهش قدرت خرید اشخاص و انواع ناترازی‌ها شده، مسئولیت را بیش از دوره قبل خطیر و با اهمیت کرده است.

علیرغم همه مشکلات موجود، دکتر همتی وعده قطعی داده تا نسبت به سر و سامان دادن به وظایف و رسالت این بانک اقدام موثری انجام دهد.

در این دوره ضرورتِ حرکت در مسیر رسالت اصلی بانک مرکزی ایران و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری با ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و انجام برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی، لزوم پشتیبانی دولت را ناگزیر کرده و لازم است در این مسیر با حفظ ثبات ارزش پول ملّی و تعادل موازنه در پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی مالی کشور سامان و بهبود یابد.

آنچه که بیش از بقیه موارد اهمیت دارد و طی این سال‌ها همواره صحبت از آن شده؛ مبحث ارز تک نرخی است که هیچگاه اقدام اساسی در این زمینه حتی بصورت پلکانی و طولانی مدّت صورت نپذیرفته است و با اجرای سیاست‌های کوتاه مدّت، تخصیص ارزهای سوبسیدی و رانت‌زا، از جمله اختصاص ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان و ایجاد تالارهای اوّل، دوّم و دیگر مکانیزم ها، تحت عناوین مختلف که با هدف نرخ ارز مدیریت شناور شده و حمایت از برخی بخش‌ها  از جمله تامین کالاهای اساسی، دارو، درمان و دیگر بخش‌های حیاتی و مهم مورد نیاز مردم با هدف کمک به اقشار ضعیف صورت پذیرفته است، متاسفانه نه تنها تاکنون مثمر ثمر نبوده و مشکلی از انبوه مشکلات اقتصادی مردم را حل نکرده که اوضاع معیشتی را سخت‌تر و شکاف طبقاتی را گسترده تر کرده است.

در این راستا ارزهای مختلف و چندگانه‌ای شکل گرفته و منابع ارزی بسیاری از کشور، آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم هزینه شده؛ امّا این ارزهای تخصیص یافته به جامعه هدف اصابت نکرده و قشر آسیب پذیر بهره‌ای از جمیع اقدامات انجام شده نبرده است، بلکه این اقدامات خود عاملی برای عدم شفافیت، رواج فساد، توسعه رانت‌خواری، عدم رقابت پذیری تولیدی تجاری و ایجاد شرکت‌های تراستی و قدرت گرفتن بیشتر الیگارش‌ها شده است.

طی این سال‌ها اکثر اقتصادخوانان، اقتصاددانان و کارشناسان معتقد بوده اند که جلوی این اقدام رانت زا و آسیب پذیر به اقتصاد کشور باید هرچه زودتر گرفته شود و ضمن حمایت واقعی از اقشار آسیب پذیر، از انتهای زنجیره و سفره معیشتی مردم حمایت شود تا نتیجه اقدامات و حمایت‌ها، عدالت گستر و عامه پسند باشد و نه اینکه صرفاً کام عده‌ای از رانت خواران و از ما بهتران را شیرین کند.

لذا رئیس کل جدید این بار با بهره از تجارب گذشته، نباید اجازه تکرار اقدامات مخرب پولی بانکی را مثل گذشته بدهد و با قدرت و صلابت، یکبار برای همیشه با اقدامی صحیح و قاطعانه بساط رانت و رانت خواری پولی مالی را برچیند و با توزیع عادلانه اطلاعات و تسهیلات، زمینه عدالت بانکی را بیش از گذشته مهیا سازد.

علیرغم لزوم استقلال بانک مرکزی، دستیابی به اهداف فوق بیش از گذشته طلب می‌کند وضعیت موجود خصوصاً در شرایط تحریم و اوضاع شکننده معیشتی با هماهنگی بین اجزای اقتصادی دولت مدیریت شده و فرماندهی واحد اقتصادی را توسط وزارت اقتصاد عملیاتی و اجرایی سازد.

ضمن اینکه ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری اجتناب‌ناپذیر است و موضوع برگشت ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی در کنار اقدام موثر برای رفع بلوکه شدن از منابع ارزی کشور، بیش از گذشته نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی، تعامل بین دستگاهی و فرابخشی در عرصه داخلی و فضای بین المللی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی