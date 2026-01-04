قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
بروزرسانی:یکشنبه ۱۴ دی
سکه پارسیان (سوت)
قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
16,150,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
30,450,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
44,750,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
59,100,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
73,400,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
87,700,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
102,000,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
116,350,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
130,650,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
145,700,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
160,000,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
174,300,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
188,600,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
202,900,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
217,200,000