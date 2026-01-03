خبرگزاری کار ایران
قدرتمندترین گوشی‌های میان‌رده جهان مشخص شدند

در جدیدترین رده‌بندی آنتوتو، تراشه‌ی ساخت میداتک بازار میان‌رده‌ها را قبضه و رقیب اصلی خود را تقریباً از میدان به در کرده است.

آن‌توتو امروز رده‌بندی‌های ماه دسامبر (آذر و دی ۱۴۰۴) خود را منتشر کرد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، سه دسته‌بندی مهم برای بررسی وجود دارد: گوشی‌های پرچم‌دار، گوشی‌های میان‌رده و تبلت‌ها که در این مقاله به دسته‌ی گوشی‌های میان رده می‌پردازیم.

در بخش گوشی‌های میان‌رده، محصولات جدیدی مثل اوپو رینو ۱۵ پرو و رینو ۱۵ با پردازنده‌ی دیمنسیتی ۸۴۵۰ در صدر فهرست آنتوتو قرار دارند. بعد از آن، گوشی ریلمی Neo7 SE با تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۴۰۰ مکس و iQOO Z10 توربو با تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۴۰۰ قرار دارند و گوشی اوپو K13 توربو با تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۴۵۰ در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد.

رتبه

نام گوشی

تراشه

رم

امتیاز میانگین

1

اوپو رینو ۱۵ پرو

دیمنسیتی ۸۴۵۰

16GB + 512GB

2,131,958

2

اوپو رینو ۱۵

دیمنسیتی ۸۴۵۰

16GB + 512GB

2,121,019

3

ریلمی Neo7 SE

دیمنسیتی ۸۴۰۰ مکس

12GB + 256GB

2,054,663

4

iQOO Z10 توربو

دیمنسیتی ۸۴۰۰

12GB + 256GB

2,015,320

5

اوپو K13 توربو 5G

دیمنسیتی ۸۴۵۰

12GB + 256GB

1,970,816

6

ردمی توربو ۴

دیمنسیتی ۸۴۰۰ اولترا

12GB + 256GB

1,908,025

7

اوپو رینو ۱۴ پرو

دیمنسیتی ۸۴۵۰

16GB + 512GB

1,792,147

8

ویوو Y300 GT

دیمنسیتی ۸۴۰۰

12GB + 256GB

1,702,138

9

ریلمی GT Neo6 SE

اسنپدراگون ۷ پلاس نسل ۳

12GB + 256GB

1,629,270

10

اوپو رینو ۱۴

دیمنسیتی ۸۳۵۵۰

16GB + 512GB

1,604,875

همان‌طور که TheNotebookcheck اشاره می‌کند، در لیست ۱۰ گوشی میان‌رده‌ی برتر آنتوتو، ۹ مدل با تراشه‌های دیمنسیتی مدیاتک و فقط گوشی ریلمی GT Neo6 SE با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷ پلاس نسل ۳ در جایگاه ۹ قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی تمرکز کم کوالکام روی این بخش و تسلط کامل مدیاتک بر بازار میان‌رده‌ها است.

منبع زومیت
