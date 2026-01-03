قدرتمندترین گوشیهای میانرده جهان مشخص شدند
در جدیدترین ردهبندی آنتوتو، تراشهی ساخت میداتک بازار میانردهها را قبضه و رقیب اصلی خود را تقریباً از میدان به در کرده است.
آنتوتو امروز ردهبندیهای ماه دسامبر (آذر و دی ۱۴۰۴) خود را منتشر کرد و همانطور که انتظار میرفت، سه دستهبندی مهم برای بررسی وجود دارد: گوشیهای پرچمدار، گوشیهای میانرده و تبلتها که در این مقاله به دستهی گوشیهای میان رده میپردازیم.
در بخش گوشیهای میانرده، محصولات جدیدی مثل اوپو رینو ۱۵ پرو و رینو ۱۵ با پردازندهی دیمنسیتی ۸۴۵۰ در صدر فهرست آنتوتو قرار دارند. بعد از آن، گوشی ریلمی Neo7 SE با تراشهی دیمنسیتی ۸۴۰۰ مکس و iQOO Z10 توربو با تراشهی دیمنسیتی ۸۴۰۰ قرار دارند و گوشی اوپو K13 توربو با تراشهی دیمنسیتی ۸۴۵۰ در جایگاه بعدی قرار میگیرد.
|
رتبه
|
نام گوشی
|
تراشه
|
رم
|
امتیاز میانگین
|
1
|
اوپو رینو ۱۵ پرو
|
دیمنسیتی ۸۴۵۰
|
16GB + 512GB
|
2,131,958
|
2
|
اوپو رینو ۱۵
|
دیمنسیتی ۸۴۵۰
|
16GB + 512GB
|
2,121,019
|
3
|
ریلمی Neo7 SE
|
دیمنسیتی ۸۴۰۰ مکس
|
12GB + 256GB
|
2,054,663
|
4
|
iQOO Z10 توربو
|
دیمنسیتی ۸۴۰۰
|
12GB + 256GB
|
2,015,320
|
5
|
اوپو K13 توربو 5G
|
دیمنسیتی ۸۴۵۰
|
12GB + 256GB
|
1,970,816
|
6
|
ردمی توربو ۴
|
دیمنسیتی ۸۴۰۰ اولترا
|
12GB + 256GB
|
1,908,025
|
7
|
اوپو رینو ۱۴ پرو
|
دیمنسیتی ۸۴۵۰
|
16GB + 512GB
|
1,792,147
|
8
|
ویوو Y300 GT
|
دیمنسیتی ۸۴۰۰
|
12GB + 256GB
|
1,702,138
|
9
|
ریلمی GT Neo6 SE
|
اسنپدراگون ۷ پلاس نسل ۳
|
12GB + 256GB
|
1,629,270
|
10
|
اوپو رینو ۱۴
|
دیمنسیتی ۸۳۵۵۰
|
16GB + 512GB
|
1,604,875
همانطور که TheNotebookcheck اشاره میکند، در لیست ۱۰ گوشی میانردهی برتر آنتوتو، ۹ مدل با تراشههای دیمنسیتی مدیاتک و فقط گوشی ریلمی GT Neo6 SE با پردازندهی اسنپدراگون ۷ پلاس نسل ۳ در جایگاه ۹ قرار دارد. این موضوع نشاندهندهی تمرکز کم کوالکام روی این بخش و تسلط کامل مدیاتک بر بازار میانردهها است.