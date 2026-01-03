آن‌توتو امروز رده‌بندی‌های ماه دسامبر (آذر و دی ۱۴۰۴) خود را منتشر کرد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، سه دسته‌بندی مهم برای بررسی وجود دارد: گوشی‌های پرچم‌دار، گوشی‌های میان‌رده و تبلت‌ها که در این مقاله به دسته‌ی گوشی‌های میان رده می‌پردازیم.

در بخش گوشی‌های میان‌رده، محصولات جدیدی مثل اوپو رینو ۱۵ پرو و رینو ۱۵ با پردازنده‌ی دیمنسیتی ۸۴۵۰ در صدر فهرست آنتوتو قرار دارند. بعد از آن، گوشی ریلمی Neo7 SE با تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۴۰۰ مکس و iQOO Z10 توربو با تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۴۰۰ قرار دارند و گوشی اوپو K13 توربو با تراشه‌ی دیمنسیتی ۸۴۵۰ در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد.

رتبه نام گوشی تراشه رم امتیاز میانگین 1 اوپو رینو ۱۵ پرو دیمنسیتی ۸۴۵۰ 16GB + 512GB 2,131,958 2 اوپو رینو ۱۵ دیمنسیتی ۸۴۵۰ 16GB + 512GB 2,121,019 3 ریلمی Neo7 SE دیمنسیتی ۸۴۰۰ مکس 12GB + 256GB 2,054,663 4 iQOO Z10 توربو دیمنسیتی ۸۴۰۰ 12GB + 256GB 2,015,320 5 اوپو K13 توربو 5G دیمنسیتی ۸۴۵۰ 12GB + 256GB 1,970,816 6 ردمی توربو ۴ دیمنسیتی ۸۴۰۰ اولترا 12GB + 256GB 1,908,025 7 اوپو رینو ۱۴ پرو دیمنسیتی ۸۴۵۰ 16GB + 512GB 1,792,147 8 ویوو Y300 GT دیمنسیتی ۸۴۰۰ 12GB + 256GB 1,702,138 9 ریلمی GT Neo6 SE اسنپدراگون ۷ پلاس نسل ۳ 12GB + 256GB 1,629,270 10 اوپو رینو ۱۴ دیمنسیتی ۸۳۵۵۰ 16GB + 512GB 1,604,875

همان‌طور که TheNotebookcheck اشاره می‌کند، در لیست ۱۰ گوشی میان‌رده‌ی برتر آنتوتو، ۹ مدل با تراشه‌های دیمنسیتی مدیاتک و فقط گوشی ریلمی GT Neo6 SE با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷ پلاس نسل ۳ در جایگاه ۹ قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی تمرکز کم کوالکام روی این بخش و تسلط کامل مدیاتک بر بازار میان‌رده‌ها است.

