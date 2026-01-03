خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۳ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۱۳ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,241,493

دلار (بازار آزاد)

1,362,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,459,681

یورو (بازار آزاد)

1,595,100

درهم امارات

369,660

پوند انگلیس

1,829,100

لیر ترکیه

31,600

فرانک سوئیس

1,713,800

یوان چین

194,100

ین ژاپن

866,170

وون کره جنوبی

940

دلار کانادا

989,000

دلار استرالیا

905,500

دلار نیوزیلند

781,800

دلار سنگاپور

1,052,800

روپیه هند

15,090

روپیه پاکستان

4,866

دینار عراق

1,055

پوند سوریه

122

افغانی

20,610

کرون دانمارک

213,400

کرون سوئد

147,600

کرون نروژ

134,700

ریال عربستان

362,290

ریال قطر

373,000

ریال عمان

3,534,400

دینار کویت

4,412,000

دینار بحرین

3,598,274

رینگیت مالزی

334,900

بات تایلند

43,020

دلار هنگ کنگ

174,400

روبل روسیه

17,160

منات آذربایجان

798,700

درام ارمنستان

3,610

لاری گرجستان

504,300

سوم قرقیزستان

15,520

سامانی تاجیکستان

146,600

منات ترکمنستان

387,400
