سناریوی کشته‌سازی ضدانقلاب ادامه دارد ؛ رضا نیکنام زنده است + فیلم

سناریوی کشته‌سازی ضدانقلاب ادامه دارد ؛ رضا نیکنام زنده است + فیلم
«‌رضا نیکنام» شهروند اهل شهرستان کوار، در ویدیویی با رد شایعات منتشرشده در برخی رسانه‌های بیگانه، خبر تیر خوردنش را تکذیب کرد و از سلامت کامل خود خبر داد.

در پی جوسازی و عملیات روانی رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم ایران، این بار رضا نیکنام به عنوان کشته درگیری در شهرستان کوار اعلام شد.

در حالی که رضا نیکنام با انتشار ویدیویی این خبر را تکذیب کرد. وی در این فیلم، ضمن ابراز تعجب از انتشار اخبار نادرست، تاکید می‌کند که حال عمومی‌اش مطلوب است و مطالب منتشرشده در فضای رسانه‌ای صحت ندارد.

