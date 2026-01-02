در پی جوسازی و عملیات روانی رژیم منحوس صهیونیستی علیه مردم ایران، این بار رضا نیکنام به عنوان کشته درگیری در شهرستان کوار اعلام شد.

در حالی که رضا نیکنام با انتشار ویدیویی این خبر را تکذیب کرد. وی در این فیلم، ضمن ابراز تعجب از انتشار اخبار نادرست، تاکید می‌کند که حال عمومی‌اش مطلوب است و مطالب منتشرشده در فضای رسانه‌ای صحت ندارد.

منبع تسنیم

