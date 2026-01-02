علت حضور روباهها در خیابانهای تهران چیست؟
رییس اداره کنترل حیوانات مضر شهری شهرداری تهران گفت: روباهها بهدلیل خشکسالی، کاهش منابع طبیعی، تخریب زیستگاهها و دسترسی آسان به غذا در محیط شهری وارد محدودههای شهری شدهاند. با رعایت زمانبندی خارج کردن پسماند از منزل میتوان حضور آنها را کاهش داد.
حسین صادقی در توضیح دلایل مشاهده روباهها در سطح شهر تهران اظهار کرد: حضور روباهها در محدودههای شهری تهران نتیجه همزمان عوامل محیطی و انسانی است. مهمترین عامل، تغییرات اقلیمی، خشکسالی و کاهش منابع آب و غذا در زیستگاههای طبیعی اطراف تهران است. همانطور که انسانها در شرایط سخت اقلیمی بهدنبال مهاجرت به مناطق مناسبتر هستند، حیاتوحش نیز برای بقا ناچار به جابجایی میشود.
وی با اشاره به تخریب و کوچک شدن زیستگاههای طبیعی افزود: گسترش شهرسازی، جادهسازی و افزایش ساختوساز در دامنههای البرز و حاشیههای طبیعی تهران باعث محدود شدن زیستگاههای اصلی حیوانات شده و این موضوع آنها را برای تامین غذا و پناهگاه به داخل شهر سوق میدهد. در محیط شهری دسترسی به منابع غذایی آسانتر است، ضمن اینکه روباهها با شکارچیان طبیعی خود مانند گرگ مواجه نیستند، بنابراین ریسک زندگی برای آنها کمتر میشود.
صادقی با تاکید بر توان سازگاری این گونه جانوری ادامه داد: روباه حیوانی باهوش و سازگار است و میتواند خود را با شرایط شهری تطبیق دهد. همچنین توسعه فضاهای سبز شهری مانند پارکها، بوستانها و جنگلهای اطراف شهر محیطهای نسبتا امن برای استراحت و زیست موقت این حیوانات فراهم کرده است.
رییس اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران همچنین به نقش رفتارهای انسانی اشاره کرد و گفت: آنچه گاهی به مدیریت پسماند نسبت داده میشود در واقع بیشتر به موضوع غذادهی شهروندان به حیوانات شهری بازمیگردد. این رفتار که در حال گسترش است نیازمند فرهنگسازی جدی است زیرا باعث تغییر رفتار حیوانات میشود، فاصله طبیعی میان انسان و حیاتوحش را از بین میبرد و در بلندمدت تعارضات بیشتری ایجاد میکند؛ تعارضاتی که در نهایت خود حیوانات بیشترین آسیب را از آن میبینند.
صادقی همچنین با اشاره به نقش زمانبندی صحیح در مدیریت پسماند شهری تصریح کرد: در صورتی که شهروندان پسماندهای خود را رأس ساعت ۹ شب در مخازن پسماند قرار دهند، دسترسی حیوانات به منابع غذایی به حداقل میرسد. رعایت این موضوع نقش موثری در کاهش حضور حیوانات در معابر شهری دارد.
وی تاکید کرد: برای مدیریت بهتر این موضوع در سطح شهر لازم است اطلاعرسانی و فرهنگسازی مستمر از طریق رسانهها، صداوسیما و سایر نهادهای مسئول انجام شود تا بتوان با حضور اینگونه حیوانات در شهر را بهصورت اصولی و ایمن مدیریت کرد.