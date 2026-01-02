جرم گیری طبیعی دندان با کنجد
داشتن دندانهای تمیز، سفید و سالم آرزوی همه است، اما تنها جرمگیری یا استفاده از خمیر دندانهای جرمگیر کافی نیست، چراکه پس از مدتی دندانها جرم میگیرند و شما نمیتوانید هر بار جرمگیری کنید، چون جرمگیری اگر در فواصل کوتاه انجام گیرد، احتمال دارد به مینای دندان آسیب بزند. اما آیا راهحل جایگزینی وجود دارد؟
برخی غذاها مانند تیم دفاعی داخلی دهان شما عمل میکنند: ظریف، طبیعی و به طرز شگفتآوری مؤثر. برای آشنایی با 5مورد از خوراکیهایی که از دندانهای شما محافظت میکنند ادامه مطلب را بخوانید.
سیبهای ترد: وقتی مسواک دمدست ندارید، یک دانه سیب میتواند به شما کمک کند. تکههای ترد آن مانند اسکرابی ملایم است و پلاک و بقایای مواد غذایی را از سطح دندانها پاک میکند. سیب همچنین حاوی اسید مالیک است؛نوعی اسید آلی ملایم که بهطور طبیعی مینای دندان را با حل کردن لکههای سطحی روشن میکند.
پنیر: پنیر سرشار از کلسیم و فسفات است و به بازسازی لایه معدنی که مینای دندان را قوی نگه میدارد کمک میکند. چربیهایپنیر دندانهای شما را در یک لایه نازک میپوشانند و آنها را از غذاهای اسیدی و حمله باکتریها محافظت میکنند.
کشک یا ماست: این ماده که سرشار از پروبیوتیک است، به حفظ تعادل سالم باکتریها در دهان کمک میکند و باکتریهای مسئول پلاک، التهاب و بوی بد دهان را از بین میبرد. پروتئینهای کلسیم و کازئین موجود در کشک همچنین به بازسازی مواد معدنی دندانها و ترمیم علائم اولیه ساییدگی مینای دندان کمک میکنند.
چای سبز: چای سبز یکی از معدود نوشیدنیهایی است که واقعا از سلامت دهان و دندان پشتیبانی میکند. کاتچینها و آنتیاکسیدانهایی دارد که باکتریهای عامل پوسیدگی، عفونت لثه و بوی بد دهان را خنثی میکند.
دانههای کنجد: دانههای کنجد سرشار از مواد مغذی است. جویدن آنها مانند پاککنندهای ریز عمل میکند و پلاک دندان را بهصورت مکانیکی از بین میبرد و در عین حال کلسیم، منیزیم و رویآزاد میکند، یعنی همان مواد معدنیای که دندانها و لثهها را تقویت میکنند. روغن آنها به کاهش استرپتوکوک موتانس کمک میکند که به باکتری اصلی پوسیدگی معروف است.