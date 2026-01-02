خبرگزاری کار ایران
وضعیت رهن و اجاره در مناطق مختلف تهران با بودجه ۷۰۰ میلیون تومان + جدول

داده‌های بازار مسکن نشان می‌دهد که با این مبلغ، در محله‌ای مانند «کرمان» یا «نظام‌آباد» می‌توان به دنبال واحدهایی با سن ۱۰ تا ۱۵ سال بود.

بودجه‌ای معادل ۷۰۰ میلیون تومان برای رهن کامل، بازار مسکن تهران رفتاری چندگانه از خود نشان می‌دهد؛ بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد که متقاضیان با این نقدینگی می‌توانند میان یک واحد نوساز و فول‌امکانات در محله‌های اصیل مرکزی مانند «هاشمی» یا واحد‌هایی با قدمت بیش از ۲۰ سال در مناطق خوش‌نام‌تری، چون «باغ‌فیض» و «دریان‌نو» دست به انتخاب بزنند؛ انتخابی که میان امنیت رفاهی و اعتبار محله نوسان دارد.

 ​سن بنا، کلید اصلی جابه‌جایی متراژ در بازار رهن ۷۰۰ میلیون تومانی تهران است؛ داده‌های بازار نشان می‌دهد که با این مبلغ، در محله‌ای مانند «کرمان» یا «نظام‌آباد» می‌توان به دنبال واحد‌هایی با سن ۱۰ تا ۱۵ سال بود، اما برای سکونت در غرب تهران (باغ‌فیض)، مستأجران ناچار به پذیرش واحد‌هایی با قدمت بالاتر یا متراژ‌های محدودتر هستند؛ مگر آنکه در محله‌های نوظهور مرکزی به دنبال واحد‌های کلیدنخورده بگردند.

نام محله 

متراژ 

سال ساخت 

پارکینگ 

انباری 

آسانسور 

کرمان 

۵۵ متر 

۱۳۸۹

-

-

-

بلوار ابوذر 

۶۱ متر 

۱۳۸۵

-

دارد 

-

مجیدیه 

۷۰ متر 

۱۳۷۹

-

دارد 

-

باغ فیض 

۶۰ متر 

۱۳۹۰

دارد 

دارد 

دارد 

هاشمی 

۵۵ متر 

۱۴۰۳

دارد 

دارد 

دارد 

نامجو 

۵۸ متر 

۱۳۹۰

دارد 

دارد 

دارد 

جمهوری 

۷۰متر 

۱۳۸۸

-

دارد 

-

دریان نو 

۶۴ متر 

۱۳۸۰ 

دارد 

-

-

نظام آباد 

۵۲ متر

۱۳۹۳

دارد 

دارد 

دارد
منبع تابناک
