آخرین وضعیت پرداخت یارانه نقدی ۷۰۰ هزار تومانی

آخرین وضعیت پرداخت یارانه نقدی ۷۰۰ هزار تومانی
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی توضیح داد.

حمید پورمحمدی اظهار داشت: افزایش تورم بیشترین آسیب را به اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند و به همین دلیل، دولت نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد. با این حال، در صورت وجود درآمد‌های پایدار و قطعی، دولت قطعاً در زمینه هزینه‌کرد همراهی خواهد کرد.

وی همچنین درباره مطرح شدن یارانه ۷۰۰ هزار تومانی اظهار داشت: هنوز مشخص نیست این موضوع چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی شود.

رییس سازمان برنامه همچنین تاکید کرد: در حال حاضر بحث اصلی بر سر اصلاحات اقتصادی و نحوه استفاده بهینه از منابع محدود کشور است؛ اینکه این منابع صرف تأمین کالا‌های اساسی شود یا در قالب ارز ترجیحی تخصیص یابد.

پورمحمدی با اشاره به تجربیات گذشته گفت: تجربه نشان داده است که پرداخت ارز ترجیحی در مسیر تخصیص تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، به‌تدریج کاهش اثرگذاری پیدا می‌کند و بخش قابل توجهی از آن به دست مردم نمی‌رسد. به همین دلیل، در حال گفت‌و‌گو هستیم تا به‌جای پرداخت یارانه به واسطه‌ها، حمایت‌ها مستقیماً به حلقه نهایی یعنی مردم منتقل شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: این رویکرد علاوه بر حمایت مؤثرتر از معیشت مردم، می‌تواند به تقویت تولید داخلی نیز کمک کند. به‌عنوان مثال، واردات برنج خارجی با ارز ارزان به معنای پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی است، در حالی که با حمایت مستقیم از مردم، تولید داخلی فرصت رقابت، رشد و تقویت خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوعات همچنان در حال بررسی و گفت‌و‌گو است و تاکنون جمع‌بندی نهایی در این زمینه حاصل نشده است.

