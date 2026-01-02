فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«تعطیلات ۸ بیتی» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«حمله به اچ ۳» ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه
«در جستجوی خوشبختی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«دکتر شکلات ۱» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«سونیک» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«ماجرای سفر» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«عصر یخبندان ۶» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«آواز گنجشک ها» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«مهر پدری» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«بابای باحال» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«حریف دل» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«پسر کابلی» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«هامکا و سیتی راهام» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«باجه تلفن» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«تا بلندای آسمان» ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو
«همه چی رو میدونم» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه
«نجات یافتگان» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سلامت