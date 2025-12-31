مولتی‌ویتامین‌های حاوی کلسیم یا آهن، با قرص‌های لووتیروکسین، داروی تیروئید، تداخل دارند.

پزشکان هشدار می‌دهند که مصرف مولتی‌ویتامین‌ها همراه با برخی داروهای رایج‌ ا‌ز جمله داروهای رقیق‌کننده‌های خون، بیس‌فسفونات‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، لووتیروکسین و رتینوئیدها می‌تواند تداخل داشته باشد، اثربخشی دارو را کاهش دهد و حتی برای سلامتی خطراتی داشته باشد. مولتی‌ویتامین‌ها به‌عنوان مکمل غذایی طبقه‌بندی می‌شوند و این یعنی سازمان غذا و داروی آمریکا (اف‌دی‌ای) بر تولید و ترکیبات آن‌ها نظارتی ندارد. ترکیبات و میزان ویتامین‌ها، مواد معدنی و عناصر کمیاب در مارک‌های مختلف مولتی‌ویتامین متفاوت است و گاهی در برخی آن‌ها مقدار برخی مواد مغذی بیش‌ازحد است که ممکن است مسمومیت ویتامینی ایجاد کند.

از طرفی بین برخی داروهای نسخه‌ای و مولتی‌ویتامین‌ها امکان تداخل دارویی وجود دارد. به همین دلیل مهم است که اگر مولتی‌ویتامین مصرف می‌کنید، پزشک خود را مطلع کنید و همچنین باید مطمئن شوید که مقدار بیش‌ازحد ویتامین دریافت نمی‌کنید.

پنج دسته دارویی که نباید همراه مولتی‌ویتامین مصرف شوند:

رقیق‌کننده‌های خون

مولتی‌ویتامین‌ها ممکن است حاوی ویتامین کا باشند که در تنظیم لخته‌ شدن خون نقش دارد. در حال که داروهای رقیق‌کننده‌های خون مانند وارفارین، نحوه مصرف ویتامین کا را در بدن تغییر می‌دهند و مانع لخته‌ شدن خون می‌شوند. اگر مصرف ویتامین کا را ناگهان شروع یا قطع کنید یا آن را نامنظم مصرف کنید، می‌تواند در عملکرد وارفارین اختلال ایجاد کند.

بیس‌فسفونات‌ها

مولتی‌ویتامین‌هایی که حاوی کلسیم، منیزیم یا آهن‌اند، ممکن است جذب داروهای بیس‌فسفونات (برای درمان مشکلات استخوان) را کاهش دهند. به همین دلیل این داروها باید با معده خالی مصرف شوند و توصیه می‌شود این دارو را صبح اول وقت مصرف کنید (و ۳۰ دقیقه صاف بنشینید)، سپس مولتی‌ویتامینتان را دست‌کم یک تا دو ساعت بعد بخورید. البته در صورت استفاده از نوع تزریقی بیس‌فسفونات، این توصیه صدق نمی‌کند.

برخی آنتی‌بیوتیک‌ها

آنتی‌بیوتیک‌های گروه تتراسایکلین و فلوروکینولون می‌توانند با آهن، کلسیم، روی و منیزیم موجود در مولتی‌ویتامین‌ها ترکیب شوند و ترکیباتی نامحلول تشکیل دهند که جذبشان دشوار است و اثربخشی آنتی‌بیوتیک را کاهش می‌دهد.

لووتیروکسین

مولتی‌ویتامین‌های حاوی کلسیم یا آهن می‌توانند در جذب لووتیروکسین اختلال ایجاد کنند و مکمل‌های حاوی کروم نیز ممکن است اثربخشی این داروها را کاهش دهند. پزشکان توصیه می‌کنند بین مصرف این دارو و مولتی‌ویتامین دو تا چهار ساعت فاصله بیندازید.

رتینوئیدها

رتینوئیدها مشتقاتی از ویتامین آ هستند و مصرف مولتی‌ویتامین حاوی ویتامین آ همراه رتینوئیدها می‌تواند به افزایش میزان ویتامین آ در بدن منجر بشود و مسمومیت ایجاد کند.

برای کاهش این خطرها همانطور که گفته شد، پزشکتان را از مصرف هرگونه مکمل مطلع کنید، زیرا اگرچه اغلب با رعایت فاصله‌ زمانی مصرف، می‌توان جلو این تداخل‌ها را گرفت، همیشه اینطور نیست و برای همه داروها یک دستورالعمل واحد وجود ندارد. بنابراین باید مورد به‌ مورد بررسی شوند. همچنین هنگام شروع داروی جدید، حتما بروشور داخل بسته دارو را مطالعه و آن‌ها را از نظر تداخل‌ها بررسی کنید.