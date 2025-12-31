حتماً برایتان پیش آمده وسط یک کار مهم، گوشی زنگ می‌خورد و با یک شماره ناشناس روبه‌رو می‌شوید؛ اما پشت خط، یک تماس تبلیغاتی است!

خبر خوب اینکه این مزاحمت‌ها قانوناً قابل توقف هستند.

این تماس‌ها معمولاً با سرشماره ۰۹۴۲ انجام می‌شوند.

راه‌حل سریع:

تماس را پاسخ دهید.

بعد از پایان تماس، عدد ۱۱ را شماره‌گیری کنید.

با این کار، دریافت تماس‌های تبلیغاتی برای شما لغو می‌شود.

با ثبت این درخواست، همه تماس‌های تبلیغاتی مشابه به‌صورت خودکار مسدود می‌شوند و نیازی به تکرار مراحل نیست.

اگر باز هم مزاحمت ادامه داشت: می‌توانید از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنید تا موضوع به‌صورت رسمی پیگیری شود.

منبع فارس

