قیمت درهم امارات امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول
قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۱۰ دی
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
380,200
|
بالاترین قیمت روز
|
380,550
|
پایین ترین قیمت روز
|
373,090
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|
2.430
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%1.22
|
نرخ بازگشایی بازار
|
373,090
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۱۰ دی
|
نرخ روز گذشته
|
374,970
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%1.39
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
5.230