قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۰ دی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۰ دی

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,241,493

دلار (بازار آزاد)

1,390,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,459,681

یورو (بازار آزاد)

1,642,100

درهم امارات

380,200

پوند انگلیس

1,880,700

لیر ترکیه

32,500

فرانک سوئیس

1,766,100

یوان چین

199,500

ین ژاپن

893,380

وون کره جنوبی

970

دلار کانادا

1,020,100

دلار استرالیا

935,100

دلار نیوزیلند

811,300

دلار سنگاپور

1,085,300

روپیه هند

15,550

روپیه پاکستان

5,007

دینار عراق

1,086

پوند سوریه

126

افغانی

21,210

کرون دانمارک

219,900

کرون سوئد

152,100

کرون نروژ

139,200

ریال عربستان

372,640

ریال قطر

382,200

ریال عمان

3,625,700

دینار کویت

4,537,900

دینار بحرین

3,699,974

رینگیت مالزی

345,100

بات تایلند

44,390

دلار هنگ کنگ

179,400

روبل روسیه

17,560

منات آذربایجان

821,500

درام ارمنستان

3,660

لاری گرجستان

519,000

سوم قرقیزستان

15,970

سامانی تاجیکستان

150,900

منات ترکمنستان

400,200
